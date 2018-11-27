الأمم المتحدة: انعدام الأمن خفض العمليات في ميناء الحديدة باليمن

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن العمليات في ميناء الحديدة في اليمن تراجعت إلى قرابة النصف خلال أسبوعين لعزوف شركات الشحن بسبب انعدام الأمن.

التفاصيل:

المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل، قال إنهم يشعرون "بالقلق الشديد إزاء انخفاض العمليات بنسبة 50 في المئة تقريبا في ميناء الحديدة على مدى الأسبوعين الماضيين".

فيروسيل: شركات الشحن تُحجم على ما يبدو عن التعامل مع ميناء الحديدة بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن في المدينة.

فيروسيل: برنامج الأغذية، الذي يوفر حصصا غذائية لثمانية ملايين يمني شهريا، يحاول التوسع في عملياته لتفادي حدوث مجاعة. وقال إن البرنامج لديه مخزونات غذاء تكفي شهرين آخرين في اليمن.

فيروسيل قال إنه في ضوء وصول 70 في المئة من الواردات عبر ميناء الحديدة فإن انخفاض شحنات القمح وغيره من الإمدادات سيؤثر على مخزونات الغذاء في اليمن التي يواجه 14 مليون شخص فيه خطر المجاعة بعد حرب دائرة منذ نحو أربعة أعوام.

فيروسيل: "أي تعطل في عمليات الميناء من شأنه أن يعرقل الجهود الإنسانية لمنع المجاعة كما سيزيد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق مما يجعل من الصعب جدا على أغلبية اليمنيين توفير الغذاء لعائلاتهم".

فيروسيل: ميناء الحديدة كانت به سفينة واحدة فقط الإثنين وهو أمر "غير طبيعي" في ميناء تكفي طاقة التفريغ به حاليا سبع سفن. وأضاف "نحن في حاجة لإشعار القطاع الخاص بالطمأنينة لنقول: عودوا إلى الميناء"

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