الأمم المتحدة: انعدام الأمن خفض العمليات في ميناء الحديدة باليمن

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن العمليات في ميناء الحديدة في اليمن تراجعت إلى قرابة النصف خلال أسبوعين لعزوف شركات الشحن بسبب انعدام الأمن.
التفاصيل:
- المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل، قال إنهم يشعرون "بالقلق الشديد إزاء انخفاض العمليات بنسبة 50 في المئة تقريبا في ميناء الحديدة على مدى الأسبوعين الماضيين".
- فيروسيل: شركات الشحن تُحجم على ما يبدو عن التعامل مع ميناء الحديدة بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن في المدينة.
- فيروسيل: برنامج الأغذية، الذي يوفر حصصا غذائية لثمانية ملايين يمني شهريا، يحاول التوسع في عملياته لتفادي حدوث مجاعة. وقال إن البرنامج لديه مخزونات غذاء تكفي شهرين آخرين في اليمن.
- فيروسيل قال إنه في ضوء وصول 70 في المئة من الواردات عبر ميناء الحديدة فإن انخفاض شحنات القمح وغيره من الإمدادات سيؤثر على مخزونات الغذاء في اليمن التي يواجه 14 مليون شخص فيه خطر المجاعة بعد حرب دائرة منذ نحو أربعة أعوام.
- فيروسيل: "أي تعطل في عمليات الميناء من شأنه أن يعرقل الجهود الإنسانية لمنع المجاعة كما سيزيد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق مما يجعل من الصعب جدا على أغلبية اليمنيين توفير الغذاء لعائلاتهم".
- فيروسيل: ميناء الحديدة كانت به سفينة واحدة فقط الإثنين وهو أمر "غير طبيعي" في ميناء تكفي طاقة التفريغ به حاليا سبع سفن. وأضاف "نحن في حاجة لإشعار القطاع الخاص بالطمأنينة لنقول: عودوا إلى الميناء"
خلفية:
- الأمم المتحدة قالت إنها مستعدة للمساعدة في الإشراف على إدارة ميناء الحديدة لحماية خط الإمداد الحيوي من أي "دمار محتمل".
- المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اجتمع مع إدارة الميناء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، وناقش كيفية مشاركة الأمم المتحدة في إدارة الميناء لتساهم في الحفاظ على شريان حياة لشعب اليمن.
- تضغط الدول الغربية من أجل وقف إطلاق النار واستئناف جهود السلام لإنهاء الصراع المستمر في اليمن وسط مخاوف دولية من حدوث مجاعة في البلاد يمكن أن يتضرر منها نحو 14 مليون نسمة.
- منظمة "أنقذوا الأطفال" قالت قبل أيام إن نحو 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ربما يكونوا قد ماتوا جوعا في اليمن منذ عام 2015.
- المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندمير قال إن نحو نصف أطفال اليمن مصابون بسوء تغذية مزمن وهو ما قد يعرقل نموهم.
- ليندمير: "الآلاف ممن يعانون من سوء التغذية يموتون بسبب الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة".
- الأمم المتحدة دعت الى مفاوضات حول اليمن تعقد في السويد في مطلع الشهر المقبل، من دون أن يحدد تاريخ معين لها.
- فشلت جولة مفاوضات سابقة بجنيف في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ لم يشارك المتمردون بداعي عدم حصولهم على تطمينات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، فيما يسيطر التحالف بقيادة السعودية على الأجواء. كما منعوا من اصطحاب جرحى معهم انطلاقا من مطار صنعاء الذي يتحكم التحالف العسكري بالحركة فيه.
- المبعوث الأممي غريفيث عرض قبل أيام أن يرافق الحوثيين في الطائرة الشهر المقبل.