اتهام رئيس حملة ترمب السابق بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي

قال مكتب المحامي الخاص الأمريكي، إن الرئيس السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كذب على مكتب التحقيقات ومكتب المحامي الخاص روبرت مولر، بعد اتفاق تفاوضي.

واتهم ، أمس،مكتب المحامي الخاص بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب بالكذب "في مجموعة متنوعة من الموضوعات" ولم يقدم ممثلو الادعاء مزيدا من التفاصيل حول مضمون الاتهامات، مشيرين إلى إنهم سيقدمون تفصيلا للاتهامات في مذكرات قضائية لاحقة.

مانافورت.. كذب بعد الاعتراف بالذنب:

أشارت وثائق قضائية، إلى أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومعاوني المحقق الخاص روبرت مولر بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفا بذلك اتفاقا مع ممثلي الادعاء.

وقال مكتب المحامي الخاص الأمريكي، إن الرئيس السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومكتب المحامي الخاص روبرت مولر بعد أن توصل إلى اتفاق تفاوضي مع ممثلي الادعاء لتخفيف العقوبة .

ووافق بول مانافورت على التعاون مع التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في سبتمبر/ أيلول بعد إدانته بتهم منفصلة تتعلق بفترة عمله كمستشار سياسي في أوكرانيا.

اتهم مكتب المحامي الخاص، رئيس الحملة السابق بالكذب على المحققين "في مجموعة متنوعة من الموضوعات".

ممثلو الادعاء، لم يقدموا مزيدا من التفاصيل حول مضمون الاتهامات، لكنهم قالوا إنهم سيقدمون تفصيلا للاتهامات في مذكرات قضائية لاحقة.

يقول محامو الدفاع عن مانافورت 69/ عاما/ إنه "يعتقد أنه قدم معلومات صادقة ولا يتفق مع وصف الحكومة، أو أنه خرق الاتفاق".

ممثلو الادعاء، قالوا إنهم لم يعودوا ملتزمين بالاتفاق الذي كان من المتوقع أن تتم التوصية بناء عليه، بتخفيف العقوبة على مانافورت.

طلب كل من الادعاء والدفاع من المحكمة عدم تأجيل إصدار الحكم.

خلفيات:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (وسط) ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت (يمين) ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين (يسار)