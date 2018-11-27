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إيه بي سي: كوشنر طالب بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية

بن سلمان (يسار) مع كوشنر في الرياض في مايو/أيار 2017
بن سلمان (يسار) مع كوشنر في الرياض في مايو/أيار 2017
27/11/2018

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنّ جاريد كوشنر مستشار َ الرئيس ترمب طلب تضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

التفاصيل حسب إيه بي سي نيوز الأمريكية:
  • نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تأكيدهم، أنّ كوشنر أوعز بتضخيم مبالغ ِمبيعات الأسلحة إلى السعودية.
  • مارس كوشنر ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع في هذا الإطار.
  • كان ذلك بمناسبة الزيارة التاريخية للرئيس ترمب إلى السعودية العام الماضي.
  • المسؤولون أشاروا إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، دعم كوشنر في تضخيم أرقام المبيعات إلى المملكة.
  • المسؤولون أكدوا أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية، لا يتخطى خمسة عشر15 مليارَ دولار.
  • عضو مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيليني ، قال إن هذه التفاصيل تثير أسئلة ً حول ما يدفع إدارة َ ترمب إلى رفض اتخاذ ِ إجراءاتٍ قاسية ٍ ضد ما تفعله السعودية.
خلفيات:
  • أول زيارة خارجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت إلى السعودية في مايو/ آيار من العام الماضي.
  • أُعلن أن اتفاقيات بين الجانبين تبلغ قيمتها 460 مليار دولار.
  • أعلن الجانبان أن 110 مليارات دولار هي قيمة الصفقات العسكرية.
  • دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
  • خلص تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ابن سلمان تورط بشكل مباشر في مقتل خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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