إيه بي سي: كوشنر طالب بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنّ جاريد كوشنر مستشار َ الرئيس ترمب طلب تضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
التفاصيل حسب إيه بي سي نيوز الأمريكية:
- نقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين تأكيدهم، أنّ كوشنر أوعز بتضخيم مبالغ ِمبيعات الأسلحة إلى السعودية.
- مارس كوشنر ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع في هذا الإطار.
- كان ذلك بمناسبة الزيارة التاريخية للرئيس ترمب إلى السعودية العام الماضي.
- المسؤولون أشاروا إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، دعم كوشنر في تضخيم أرقام المبيعات إلى المملكة.
- المسؤولون أكدوا أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية، لا يتخطى خمسة عشر15 مليارَ دولار.
- عضو مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيليني ، قال إن هذه التفاصيل تثير أسئلة ً حول ما يدفع إدارة َ ترمب إلى رفض اتخاذ ِ إجراءاتٍ قاسية ٍ ضد ما تفعله السعودية.
خلفيات:
- أول زيارة خارجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت إلى السعودية في مايو/ آيار من العام الماضي.
- أُعلن أن اتفاقيات بين الجانبين تبلغ قيمتها 460 مليار دولار.
- أعلن الجانبان أن 110 مليارات دولار هي قيمة الصفقات العسكرية.
- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
- خلص تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ابن سلمان تورط بشكل مباشر في مقتل خاشقجي.