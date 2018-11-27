أوغلو: لدينا أدلة أن قتلة خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة "لا تصدق" أنّ المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونغ" الألمانية، تطرق فيها إلى قضية اغتيال خاشقجي، وعلاقات تركيا مع ألمانيا والولايات المتحدة.

تصريحات أوغلو للصحيفة الألمانية:

الأشخاص الذين قتلوا خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، نحن متأكدون من ذلك وما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث دون دليل.

استمعت إلى التسجيلات الصوتية المتعلقة بمقتل خاشقجي.

خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمدًا.

الجريمة لم تُرتكب لأنّ القتلة فشلوا في إقناع خاشقجي بالعودة إلى بلاده.

صوت خبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يُسمع وهو يعطي الأوامر. عند تقطيع الجثة كان يستمع إلى الموسيقى. يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته. إنهم أناس يحبون التقطيع. هذا مثير للاشمئزاز.

الرئيس رجب طيب أردوغان ردّ على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين، بالقول: "سنرى".

جهات كثيرة حمّلت ولي العهد بن سلمان، مسؤولية مقتل خاشقجي، لكني أستغرب من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الجريمة.

لا أدري لماذا تحدث ترمب بهذه الطريقة. ولا أدري إن كان هناك أدلة عند الأمريكيين لا علم لنا بها.

كلمة ربما التي استخدمها ترمب، غير كافية بالنسبة لنا، علينا أن نتأكد، فيما استطرد: "ثمة أسئلة كثيرة. من هم المتعاونون المحليون؟ أين الجثة؟.

المسؤولون السعوديون يريدون معلومات منا ولكن هم لا يزودوننا بالمعلومات.

أراد السعوديون إرسال صورة تقريبية للمتعاونين المحليين. لماذا الصور التقريبية؟ السعوديون يعلمون أسماءهم.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (رويترز)

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