ألمانيا: تعويض سيدة بعد رفض تعيينها بسبب الحجاب

قضت محكمة ألمانية بإلزام ولاية برلين بمنح تعويض لسيدة بعد رفض طلبها للتوظيف في مدرسة بسبب الحجاب.
التفاصيل:
- متحدث باسم محكمة العمل في ولاية برلين الألمانية قال إن المحكمة قضت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للسيدة، أي ما يعادل 5159 يورو، كتعويض لها بعد إهمالها بسبب ديانتها.
- المحكمة رأت أن رفض طلب السيدة ينطوي على تمييز عنصري على أسس دينية، مشيرة إلى أن محادثة التقدم إلى الوظيفة دارت من البداية حول غطاء الرأس الذي ترتديه المرأة.
- المحكمة قالت إن غطاء الرأس في الواقعة لا ينطوي على خطر ملموس يمكن إدراكه.
- محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت دعوى المرأة استنادا إلى قانون الحياد.
- رغم قرارها، محكمة العمل في ولاية برلين لم تشكك في قانون الحياد المعمول به في برلين والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة.
- فريق الدفاع الممثل لولاية برلين قال إن الولاية تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية للعمل.
- السيدة كانت قد تقدمت للعمل في وظيفة في إحدى المدارس كوافدة من مجال عمل آخر.
- تم رفض طلب السيدة للعمل في المدرسة المهنية، التي لا تخضع لقانون الحياد بخلاف المدارس العامة.
- رفض الطلب استند إلى أن هناك متقدمين آخرين أفضل وأنسب منها، بينما لم تتلق المرأة إفادة من مدرسة أخرى ثانوية كانت قد تقدمت لها أيضا.