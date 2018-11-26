وكالة استشارات ألمانية تنهي علاقتها بالسعودية بسبب خاشقجي

أنهت وكالة ألمانية للاتصالات والعلاقات العامة تقديم الاستشارات للقيادة السعودية ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:

وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن رئيس وكالة "ف.م.ب أويروكوم" ميشائيل إناكر قوله "عقب هذه الجريمة المفزعة يتعين علينا اليوم أن نوضح أن الرأي العام الألماني لم يعد يرى لنا دورا كوسيط أو فرصا لدعم قوى الإصلاح، وبالتالي لا يمكننا الاضطلاع بهذا الدور. وعلى خلفية ذلك ننهي تكليفنا".

رئيس الوكالة نفى في مقابلة مع موقع ألماني الاتهامات بأن عمل وكالته أدى إلى تضليل الرأي العام في ألمانيا فيما يتعلق بالبلاط الملكي السعودي.

إناكر قال إن وكالته كانت تقوم بالتوسط للكثير من الصحفيين في إقامة اتصالات مع جهات حكومية في الرياض والمجتمع المدني السعودي.

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