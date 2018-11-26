وكالة استشارات ألمانية تنهي علاقتها بالسعودية بسبب خاشقجي

أنهت وكالة ألمانية للاتصالات والعلاقات العامة تقديم الاستشارات للقيادة السعودية ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
التفاصيل:
- وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن رئيس وكالة "ف.م.ب أويروكوم" ميشائيل إناكر قوله "عقب هذه الجريمة المفزعة يتعين علينا اليوم أن نوضح أن الرأي العام الألماني لم يعد يرى لنا دورا كوسيط أو فرصا لدعم قوى الإصلاح، وبالتالي لا يمكننا الاضطلاع بهذا الدور. وعلى خلفية ذلك ننهي تكليفنا".
- رئيس الوكالة نفى في مقابلة مع موقع ألماني الاتهامات بأن عمل وكالته أدى إلى تضليل الرأي العام في ألمانيا فيما يتعلق بالبلاط الملكي السعودي.
- إناكر قال إن وكالته كانت تقوم بالتوسط للكثير من الصحفيين في إقامة اتصالات مع جهات حكومية في الرياض والمجتمع المدني السعودي.
خلفية:
- الحكومة الألمانية قررت قبل أيام وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
- وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت أنها لن تصدر أيضا أية مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق بالفعل.
- برلين أعلنت عزمها التحرك من أجل إقناع دول أخرى بالاتحاد الأوربي بحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية.
- برلين أعلنت منع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها على خلفية مقتل خاشقجي.