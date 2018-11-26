نتنياهو: سأزور مزيدا من الدول العربية قريبا

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس تشاد إدريس ديبي الذي يزور إسرائيل بأنه يتوقع أن يزور المزيد من الدول العربية في المستقبل القريب بعد أن ذهب إلى سلطنة عمان مؤخرا.

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