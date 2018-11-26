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نتنياهو: سأزور مزيدا من الدول العربية قريبا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس تشاد إدريس ديبي خلال الزيارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس تشاد إدريس ديبي خلال الزيارة
26/11/2018

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس تشاد إدريس ديبي الذي يزور إسرائيل بأنه يتوقع أن يزور المزيد من الدول العربية في المستقبل القريب بعد أن ذهب إلى سلطنة عمان مؤخرا.

التفاصيل:
  • رئيس تشاد وصل إلى إسرائيل أمس في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس البلد الأفريقي الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل  في عام 1972.
  • نتنياهو قال "ناقشنا… التغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم  العربي في علاقاته مع إسرائيل"، مضيفا أنه سيجري مزيدا من الزيارات لدول عربية قريبا جدا.
  • ديبي قال إن زيارته "تاريخية" لكلا الجانبين "وقد تيسر فتح صفحة جديدة في العلاقات بيننا"، لكنه أضاف "تجدد العلاقات الدبلوماسية بيننا، الذي أرغب فيه بشدة، ليس بالتأكيد أمرا يمكن أن يطمس القضية الفلسطينية".
  • رئيس تشاد تابع أن الاتصالات غير الرسمية بين إسرائيل وتشاد مستمرة منذ فترة طويلة. وقال مصدر لرويترز إن الزيارة تركز على الأمن، مضيفا أن إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسلاح والعتاد هذا العام لمساعدته في محاربة متمردين.
  • حكومة نتنياهو تحرص على التواصل مع أفريقيا حيث ما زالت بعض البلدان الأفريقية تبقي على مسافة بينها وبين إسرائيل منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في حرب عام 1967. ولإسرائيل علاقات دبلوماسية مع 32 من دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

    خلفيات:
    • ديبي (66 عاما) يتولى السلطة منذ عام 1990، وهو حليف للغرب في محاربة من يعتبرهم متشددين في غرب أفريقيا، غير أن بلده الفقير نفسه يواجه قوى مزعزعة للاستقرار على عدة جبهات.
    • ديبي يسعى أيضا إلى وقف تدفق المهاجرين الفارين من الصراع  الليبي، وأغلق في يناير/ كانون الثاني حدود تشاد مع جارتها الشمالية.
    • في يوليو/ تموز 2016، استضاف ديبي في تشاد دوري غولد الذي كان مديرا لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك حيث أجريا مباحثات بشأن تحسين العلاقات الثنائية.
    • غولد قال لإذاعة إسرائيل أمس إن مضيفيه في تشاد قالوا له إنهم قطعوا العلاقات مع إسرائيل في عام 1972 تحت ضغط من ليبيا وإن هذا السبب زال بالإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
    • لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع اثنتين فقط من الدول العربية هما مصر والأردن، غير أن نتنياهو لمح إلى تحسن العلاقات مع دول خليجية تعتبرها إسرائيل حلفاء طبيعيين في مواجهة إيران. 
    • نتنياهو ووزراؤه زاروا عددا من الدول الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية. وعلى الرغم من أنه لم يحدد وجهته العربية القادمة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إسرائيل تجري محادثات بالفعل مع البحرين بشأن إقامة علاقات رسمية، مما يجعلها محطة محتملة للزيارة.
    • نتنياهو قام بزيارة رسمية أواخر الشهر الماضي إلى العاصمة العمانية مسقط، وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأنه بحث مع السلطان قابوس بن سعيد السبل الكفيلة بدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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