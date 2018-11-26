مركز حقوقي أردني يتهم الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب بشكل منهجي

اتهم مركز "عدالة" لحقوق الإنسان في الأردن الأجهزة الأمنية بممارسة التعذيب بشكل منهجي.
التفاصيل:
- المركز قال في تقريره السنوي الثاني إن "التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي ومستمر، اذ يتم استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر لاستخراج معلومات والحصول عليها".
- المركز : "غياب الإرادة السياسية من أسباب انتشار التعذيب في الأردن".
- التقرير قال إن هناك عددا من "التشريعات تساعد على وقوع التعذيب وسوء المعاملة كقانون منع الجرائم الذي يتيح للسلطة الإدارية اعتقال الأشخاص بمعزل عن الرقابة القضائية، وكذلك قبول الإفادة التي يدلي بها المتهم بغير حضور المدعي العام كدليل للإدانة".
- التقرير أشار إلى "أن التشريعات الخاصة التي تحكم عمل الأمن العام والمخابرات العامة لا تتضمن أي نص يجرم التعذيب أو يفرض عقوبات رادعة على ممارسته".
- تقرير مركز "عدالة" قال إنه لم يصدر أي قرار قضائي حتى اللحظة يدين أي موظف رسمي لارتكابه جريمة التعذيب.
- التقرير أشار إلى عدم استقلالية جهات التحقيق والادعاء العام والمحكمة.
- المسؤول عن متابعة قضايا التعذيب في مركز "عدالة" المحامي سالم المفلح أوضح أن حالات التعذيب زادت خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وبلغت 80 حالة تعذيب في مراكز التوقيف.
- المفلح: حالات التعذيب من عام 2013 إلى عام 2015 بلغت 33 حالة تعذيب.
- المفلح: "جرائم التعذيب تقع في مناخ يسوده الصمت وداخل أماكن مغلقة بمعزل عن العالم الخارجي".
- المفلح: "أبرز الصعوبات المتعلقة بقضايا التعذيب أثناء التحقيق والمحاكمة تتمثل في عدم السماح لمحامي الضحايا بالاطلاع على التحقيقات الأولية بالإضافة إلى طول إجراءات التقاضي أمام محكمة الشرطة يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية".