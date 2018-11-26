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فيديو: استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالضفة

26/11/2018

استشهد فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، الاثنين، في حادث دهس جنوبي الضفة الغربية.

التفاصيل بحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:
  • استشهد الفلسطيني إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية.
  • طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وصلت لموقع الهجوم، وتسلمت الجثمان من جيش الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال عاد واحتجز الجثمان، ونقله بمركبة عسكرية من الموقع.
رواية جيش الاحتلال:
  • مهاجم فلسطيني دهس 3 جنود أثناء قيامهم بأعمال هندسية قرب قرية بيت أُمّر، قضاء الخليل، جنوب الضفة الغربية.
  • الهجوم أسفر عن إصابة جندي بجروح متوسطة، بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.
  • جنود الاحتلال أطلقوا النار على المهاجم، ما أدى إلى استشهاده.
تعليق حركة حماس على العملية:

بدورها وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الدهس بالبطولية وكشفت في بيان أن الشهيد يدعى رمزي أبو اليابس، وقالت:

  • لا أمن للاحتلال فوق أرضنا، وعليه الرحيل مع قطعان المستوطنين، وعليه توقع المزيد من البطولات وأعمال المقاومة ما دام يجثم فوق أرضنا ويستبيح مقدساتنا.
  • نؤكد أن المقاومة هي قدر شعبنا الفلسطيني وخياره، وستواصل طريقها بإرادة أبناء شعبنا رغما عن الاحتلال الذي يواصل جرائمه في استباحة الأرض، عبر الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيد رمزي أبو اليابس يبلغ من العمر 32 عاما، ويعمل ممرضا في الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم.

صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية للشهيد رمزي أبو اليابس

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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