عضو بالبرلمان الأوربي: دعم أمريكا للأمير السعودي "المدلل" خطأ فادح

قال العضو بالبرلمان الأوربي دانيال هَنان، إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا بدعمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وصفه بالأمير السعودي المدلل.

جاء هذا في مقال السياسي والصحفي البريطاني دانيال هنان والذي نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر ، الإثنين، واستعرض فيه سجل محمد بن سلمان، منذ وصوله إلى منصب ولي العهد السعودي قبل 18 شهرا.

انتقادات هنان لسياسات بن سلمان داخل المملكة:

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قام بحملة قمعية غير مسبوقة اعتقل فيها عشرات الشخصيات البارزة، مثل الداعية السعودي سلمان العودة، بعدما رفض دعم حصار قطر، والخبير الاقتصادي عصام الزامل، الذي يواجه تهمة الخيانة لانتقاده السياسات الاقتصادية لولي العهد السعودي، والمدون رائد بدوي.

على الرغم من أن شركات العلاقات العامة التي يستأجرها ابن سلمان تروج له بأنه الشخص الذي يقف وراء السماح للمرأة بقيادة السيارة، فإن النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة، ومن بينهم الذين ضغطوا من أجل قيادة المرأة للسيارة، مازالوا قيد الاحتجاز.

ابن سلمان قام باحتجاز العديد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب ما استدعى إحضار مستشفى متنقل إلى الفندق، وانتهى الأمر بتنازل الكثير منهم عن أجزاء من ثروته، في حين كانت وسائل إعلام غربية تروج للأمر على أنه مكافحة للفساد، وذلك بتأثير من شركات العلاقات العامة، التي استأجر ولي العهد السعودي الكثير منها.

انتقادات هنان لسياسات بن سلمان خارج المملكة:

السعودية أصبحت على الساحة العالمية "دول مارقة"؛ فالحرب في اليمن أصبحت تمثل أسوأ أزمة إنسانية وحقوقية على وجه الأرض.

ابن سلمان فرض حصارا على قطر بسبب استضافتها لقناة الجزيرة.

ولي العهد السعودي قام باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على غير رغبته في السعودية.

في انتهاك لجميع المعاهدات الدبلوماسية تم استخدام القنصلية السعودية في إسطنبول لقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بأمر من ولي العهد السعودي، حسبما يعتقد المراقبون، ومن بينهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

هنان يتساءل عن أسباب الدعم الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولي العهد السعودي: