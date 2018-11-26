صحفيون وحقوقيون تونسيون يعلنون رفضهم زيارة ابن سلمان

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين و12 من المنظمات الحقوقية التونسية، في مؤتمر صحفي اليوم بتونس، عن رفضها الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد.

وأبدى صحفيون ومحامون ونشطاء من المجتمع المدني تحفظهم على الزيارة بسبب تداعيات حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر المنصرم، وتلميحات تقارير دولية إلى مسؤولية ولي العهد عن الحادثة، بالإضافة لسجل السعودية الحقوقي المشين والصراع في اليمن الذي تسبب بكارثة إنسانية.

وأعلن نشطاء في المؤتمر عن تنظيم وقفات احتجاجية اليوم وغدا بوسط العاصمة وعدد آخر من الولايات الداخلية، كما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين أنها تقدمت بدعوى قضائية عاجلة لمنع ولي العهد السعودي من زيارة تونس.

الكاتبة العامة لنقابة الصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد:

النظام السعودي متورط في جرائم حرب على الأراضي اليمينة.

المملكة العربية السعودية لا تحترم أمن أحد.

ينبغي على النظام التونسي عدم المشاركة في تدريبات عسكرية مع السعودية.

وعلّقت نقابة الصحفيين على واجهة مقرها لافتة عملاقة تقول "لا لتدنيس أرض تونس الثورة" في إشارة إلى زيارة ولي العهد، غدًا الثلاثاء. وفي لافتة أخرى "لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان في أرض تونس الثورة".

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان:

نحن ضد رموز انتهاك حقوق الإنسان في السعودية وتواصل أحكام الإعدام السياسية.

ندعو لوقف تنفيذ الإعدامات على مستوى العالم والتي يستمر صدورها في السعودية.

نرفض البيع والشراء في هذه الزيارة حتى لو قبلت السلطة بهذا (في إشارة الى مساعدات سعودية منتظرة لتونس سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة، وفق الإعلام التونسي).

نرفض زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس.

رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني:

الإعلام لعب دورًا كبيرًا في كشف حقائق قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر المنصرم.

مقتل خاشقجي عمل على إثارة قضية اليمن مجددًا.

مركز تونس لحرية الصحافة:

نعلن احتجاجنا على القمع الموجود في السعودية.

كنا ننتظر من النظام التونسي أن ينأى بنفسه عن التعامل مع السعودية.

جمعية التعديل الذاتي للصحافة المكتوبة:

لا نوافق النظام التونسي في استقباله ولي العهد السعودي.

لو أن الرأي للشعب التونسي فلا يمكن لولي العهد السعودي أن يدخل تونس.

جمعية تحقيق الكرامة والحريات:

النظام السعودي يتبنى مواقف مناهضة للشعوب العربية.

النظام السعودي يستضيف "بن علي" ديكتاتور تونس السابق.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:

استقبال ولي العهد السعودي في تونس يصورنا وكأننا شركاء في حرب اليمن.

الجامعة التونسية لمديري الصحف:

الأموال التي ينفقها التونسيون على الحج والعمرة أكثر من الأموال التي تستثمرها السعودية في تونس.

زيارة ابن سلمان لتونس

نور الدين بن نتيشة المستشار السياسي للرئيس الباجي قايد السبسي، قال إن ابن سلمان مرحب به في تونس، و"علاقاتنا بكل الدول العربية مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

نتيشة أضاف "تونس موقفها واضح من مقتل خاشقجي وسبق أن طلبت كشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين، لكن لا نستطيع أن نسمح باستغلال قضية القتل من أجل المس باستقرار السعودية، وتعريضها للابتزاز".

صحيفة "المصور" قالت اليوم إن السعودية تعتزم منح البنك المركزي التونسي وديعة مالية قدرها مليارا دولار (8.5 ألف مليون دينار) بجانب توفير كميات من النفط لتونس بأسعار تفضيلية في حدود 400 مليون دولار سنويًا.

الصحيفة أضافت أن السعودية ستقدم مساعدات عسكرية للجيش التونسي تتمثل في طائرات حربية وأخرى عمودية، كما ستشمل زيارة ولي العهد بحث تطوير الاستثمارات السعودية في تونس.

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