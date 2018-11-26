شاهد: مقتل 4 جنود أتراك في تحطم طائرة هليكوبتر وسط إسطنبول

قال مسؤولون إن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر، الاثنين، في تحطم مروحية عسكرية وسط إسطنبول.
التفاصيل
- حاكم إسطنبول علي يرلي قايا قال إن المروحية سقطت في حي "سنجق تبه" في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة في منطقة سكنية.
- قايا: الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية في قاعدة جوية في إسطنبولـ ولم يعرف بعد سبب سقوط الطائرة.
- عمال الإنقاذ يمشطون الحطام حيث سقطت الطائرة الهليكوبتر على جانبها في الشارع وسقط جزء كبير من ذيلها على الجانب الآخر من الشارع.
- لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.
- قناة (إن.تي.في) التلفزيونية نقلت عن يرلي قايا قوله إن الطائرة اصطدمت بسطح منزل مؤلف من أربعة طوابق أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا.