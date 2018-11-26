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سياسة|تركيا

شاهد: مقتل 4 جنود أتراك في تحطم طائرة هليكوبتر وسط إسطنبول

26/11/2018

قال مسؤولون إن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر، الاثنين، في تحطم مروحية عسكرية وسط إسطنبول.

التفاصيل
  • حاكم إسطنبول علي يرلي قايا قال إن المروحية سقطت في حي "سنجق تبه" في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة في منطقة سكنية.
  • قايا: الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية في قاعدة جوية في إسطنبولـ ولم يعرف بعد سبب سقوط الطائرة.
  • عمال الإنقاذ يمشطون الحطام حيث سقطت الطائرة الهليكوبتر على جانبها في الشارع وسقط جزء كبير من ذيلها على الجانب الآخر من الشارع.
  • لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.
  • قناة (إن.تي.في) التلفزيونية نقلت عن يرلي قايا قوله إن الطائرة اصطدمت بسطح منزل مؤلف من أربعة طوابق أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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