شاهد: لافتات تنديد عملاقة تنتظر ابن سلمان في تونس

نصبت نقابة الصحفيين التونسيين لافتات عملاقة على مقرها تندد بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقررة إلى تونس غدا الثلاثاء.

التفاصيل:

علّقت النقابة على واجهة مقرها لافتات عملاقة كتب على أحدها: "لا لتدنيس أرض تونس الثورة" في إشارة إلى زيارة ولي العهد السعودي، بينما كتب على لافتة أخرى: "لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان في أرض تونس الثورة".

تظهر اللافتات رسما لابن سلمان وبيده منشار، في إشارة إلى قيام عملاء سعوديين بقتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، والاتهامات الدولية التي تلاحق ابن سلمان بالمسؤولية عن هذه الجريمة.

نظم نشطاء تونسيون وقفات احتجاجية اليوم الاثنين، كما أعلنوا عن احتجاجات أخرى غدا الثلاثاء بوسط العاصمة وعدد آخر من الولايات الداخلية، اعتراضا على زيارة ابن سلمان.

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