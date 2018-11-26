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سياسة

شاهد: لافتات تنديد عملاقة تنتظر ابن سلمان في تونس

26/11/2018

نصبت نقابة الصحفيين التونسيين لافتات عملاقة على مقرها تندد بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقررة إلى تونس غدا الثلاثاء.

التفاصيل:
  • علّقت النقابة على واجهة مقرها لافتات عملاقة كتب على أحدها: "لا لتدنيس أرض تونس الثورة" في إشارة إلى زيارة ولي العهد السعودي، بينما كتب على لافتة أخرى: "لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان في أرض تونس الثورة".
  • تظهر اللافتات رسما لابن سلمان وبيده منشار، في إشارة إلى قيام عملاء سعوديين بقتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، والاتهامات الدولية التي تلاحق ابن سلمان بالمسؤولية عن هذه الجريمة.
  • نظم نشطاء تونسيون وقفات احتجاجية اليوم الاثنين، كما أعلنوا عن احتجاجات أخرى غدا الثلاثاء بوسط العاصمة وعدد آخر من الولايات الداخلية، اعتراضا على زيارة ابن سلمان.
خلفية:
  • اللافتات تأتي ضمن تعبير واسع عن رفض زيارة ابن سلمان لتونس أعلنته مؤسسات ومنظمات عدة.
  • نقابة الصحفيين التونسيين و12 منظمات حقوقية تونسية أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم، عن رفضها لزيارة ابن سلمان للبلاد.
  • أبدى صحفيون ومحامون ونشطاء من المجتمع المدني تحفظهم على الزيارة بسبب تداعيات حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، وتلميح تقارير دولية إلى مسؤولية ولي العهد عن الحادثة، بالإضافة لسجل السعودية الحقوقي المشين والصراع في اليمن الذي تسبب في كارثة إنسانية.
  • كما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين أنها تقدمت بدعوى قضائية عاجلة لمنع ولي العهد السعودي من زيارة تونس.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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