شاهد: تفتيش فيلا يملكها سعودي قرب إسطنبول في تحقيقات مقتل خاشقجي

توسع الشرطة التركية عمليات البحث والتفتيش عن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في منطقة يالوا القريبة من إسطنبول.

تفتيش فيلا:

الشرطة التركية بدأت، اليوم، تفتيش فيلا في قرية صامانلي السياحية، بولاية يالوا (شمال غرب) في إطار التحقيقات بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر المنصرم.

معلومات استخباراتية جديدة أظهرت أن أحد الوكلاء السعوديين المتورطين في الجريمة اتصل بصاحب العقار قبل يوم من مقتل خاشقجي.

محققون أتراك توصلوا في وقت سابق لـ"منصور عثمان محمد أبا حسين" الذي أجرى هذه المكالمة، بصفته عضوًا في فريق سعودي مؤلف من 15 رجلا متهمون بقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بعد وقت قصير من دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، قام أبا حسين "بإجراء مكالمة من هاتفه الخلوي الشخصي" إلى مالك "مزرعة" كبيرة في منطقة ريفية بالقرب من يالوا، على ساحل بحر مرمرة، وفقا لما ذكره المسؤول عن تقرير استقصائي سري.

التقرير حدد مالك العقار بصفته مواطنًا سعوديًا لكنه لم يحدد ما تمت مناقشته.

فرق الشرطة والدرك، اتخذت تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة.

الفرق بدأت بإجراء عمليات البحث في الموقع، ولوحظ بدء البحث داخل الفيلا بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار.

الشرطة التركية توسع البحث قرب إسطنبول في إطار التحقيقات بمقتل خاشقجي (الأناضول)

تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو:

التحقيقات التركية بشأن مقتل خاشقجي متواصلة بكثافة.

تعالي الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لعدم وجود إجابات عن أسئلة منها من أمر بقتل خاشقجي.

على المدعى العام السعودي تقديم معلومات حول القضية لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض.

أنقره ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي.

الشرطة التركية تفتش فيلا قرب إسطنبول في إطار التحقيقات بمقتل خاشقجي (الأناضول)

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