شاهد: الإمارات تعفو عن البريطاني المتهم بالتجسس

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس، حسبما أفاد بيان رسمي اليوم.
التفاصيل:
- البيان جاء فيه أنه سيُسمَح للأكاديمي البريطاني (31 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، بمغادرة دولة الإمارات "فور اكتمال الإجراءات الرسمية".
- البيان أوضح أن عائلة هيدجز قدّمت "التماسا للعفو" إلى الشيخ خليفة "من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وأن رئيس دولة الإمارات قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ 785 الذين أصدر عفوا بحقهم بمناسبة اليوم الوطني.
- رغم قرار العفو عنه، كرّرت أبوظبي اليوم اتهام هيدجز بأنه "عميل استخبارات".
- بيان تلاه المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي قال إن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية للدولة الخليجية، وسياساتها الاقتصادية، والعائلات الحاكمة فيها، ودورها العسكري والسياسي في اليمن.
- وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في بيان العفو إن خطوة الإفراج عن هيدجز "تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً".
"اعترافات"
- رغم العفو عرضت الإمارات اليوم تسجيل فيديو يعترف فيه الأكاديمي البريطاني بتهمة التجسس كدليل.
- جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني قال بعد قرار العفو "أنباء رائعة عن ماثيو هيدجز… رغم أننا لا نتفق مع الاتهامات لكننا ممتنون لحكومة الإمارات لحل القضية بسرعة".
- هانت أضاف أنها "لحظة حلوة ومرة" في نفس الوقت لأنه يفكر في أبرياء ما زالوا محتجزين في إيران. ومضى قائلا "لن تتحقق العدالة حتى يعودون هم أيضا إلى الوطن سالمين".
- دانييلا تيجادا زوجة الأكاديمي البريطاني رحبت بقرار الإفراج عن زوجها وقالت لرويترز "أرحب أنا والأسرة بنبأ العفو الرئاسي وأتحرق شوقا لعودة ماثيو إلى الوطن".
خلفيات:
- محكمة في أبوظبي أصدرت الأربعاء الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس.
- أوقف هيدجز في الخامس من مايو/ أيار في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.
- تم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 أكتوبر/تشرين الأول دون السماح له بالسفر، حتى موعد جلسة محاكمته الأربعاء الماضي.
- السلطات الإماراتية ذكرت أن هيدجز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".
- السفير الإماراتي في لندن سليمان حامد المزروعي قال في بيان الجمعة الماضية إن "عائلة السيد هيدجز تقدمت بطلب للرأفة به والحكومة تدرس الطلب". وتابع "نظرا لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية".
- الخارجية الإماراتية قالت في بيان آنذاك إن الإمارات مصمّمة على حماية علاقتها الاستراتيجية مع "حليف أساسي"، في إشارة إلى بريطانيا.