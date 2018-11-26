شاهد: الإمارات تعفو عن البريطاني المتهم بالتجسس

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس، حسبما أفاد بيان رسمي اليوم.

التفاصيل:

البيان جاء فيه أنه سيُسمَح للأكاديمي البريطاني (31 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، بمغادرة دولة الإمارات "فور اكتمال الإجراءات الرسمية".

البيان أوضح أن عائلة هيدجز قدّمت "التماسا للعفو" إلى الشيخ خليفة "من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وأن رئيس دولة الإمارات قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ 785 الذين أصدر عفوا بحقهم بمناسبة اليوم الوطني.

رغم قرار العفو عنه، كرّرت أبوظبي اليوم اتهام هيدجز بأنه "عميل استخبارات".

بيان تلاه المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي قال إن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية للدولة الخليجية، وسياساتها الاقتصادية، والعائلات الحاكمة فيها، ودورها العسكري والسياسي في اليمن.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في بيان العفو إن خطوة الإفراج عن هيدجز "تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً".

"اعترافات"

رغم العفو عرضت الإمارات اليوم تسجيل فيديو يعترف فيه الأكاديمي البريطاني بتهمة التجسس كدليل.

جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني قال بعد قرار العفو "أنباء رائعة عن ماثيو هيدجز… رغم أننا لا نتفق مع الاتهامات لكننا ممتنون لحكومة الإمارات لحل القضية بسرعة".

هانت أضاف أنها "لحظة حلوة ومرة" في نفس الوقت لأنه يفكر في أبرياء ما زالوا محتجزين في إيران. ومضى قائلا "لن تتحقق العدالة حتى يعودون هم أيضا إلى الوطن سالمين".

دانييلا تيجادا زوجة الأكاديمي البريطاني رحبت بقرار الإفراج عن زوجها وقالت لرويترز "أرحب أنا والأسرة بنبأ العفو الرئاسي وأتحرق شوقا لعودة ماثيو إلى الوطن".

خلفيات: