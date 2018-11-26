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شاهد: اعتقال مهربين مصريين في إيطاليا

26/11/2018

اعتقلت الشرطة الإيطالية، الاثنين، خمسة مهربين مصريين مشتبه بهم في مساعدة 264 مهاجرا عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

ما الذي حدث؟
  • ضباط الشرطة بمساعدة من أعضاء من قسم العمليات البحرية في الشرطة الإيطالية والدرك اعتقلوا خمسة مصريين للاشتباه في أنهم نقلوا مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.
  • الشرطة الإيطالية: المشتبه بهم الخمسة كانوا يتولون أدوارا مختلفة على متن السفن. فأحدهم القائد وآخرون يديرون أمور المهاجرين على متن السفن.
  • بعد التعرف عليهم من خلال بصمات أصابعهم، تم نقل المشتبه بهم الخمسة إلى سجن راجوسا.
  • يقيم المهاجرون، الذين أبلغوا الشرطة بأنهم دفعوا ما يعادل 1500 يورو عن كل فرد، في مركز المهاجرين في بوزالو حيث يتم فحصهم عيد أطباء وتحديد هوياتهم على يد الشرطة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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