سيناتور جمهوري: السعودية ثاني أسوأ لاعب في الشرق الأوسط

قال سيناتور جمهوري إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قلل فيه من أهمية تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي كان ضعيفا على نحو غير مبرر.

ووصف السيناتور، بن ساس، في حديث له مع برنامج "فوكس نيوز ساندي Fox News Sunday"، السعودية بأنها ثاني أسوأ لاعب في الشرق الأوسط بعد إيران.

تصريحات بين ساس:

ساس، دعا، في حديث لبرنامج فوكس نيوز ساندي Fox News Sunday، إلى التمييز بين أمرين، الأول هو أن هناك ثلة من القادة السيئين في الشرق الأوسط، وأن ترمب يحاول أن يلمح إلى أن مصالحنا ومصالح السعوديين يمكن أن تلتقي على نحو مؤقت في ذلك الجزء من العالم، وأنه لا بد لنا أحيانا من العمل مع بعض هؤلاء القادة، وإذا كان يقصد ذلك فكان عليه أن يقدم طرحا واقعيا متماسكا.

ساس: الأمر الثاني هو أن الطرح الواقعي شيء مختلف تماما عن أن يكون المرء ضعيفا إلى الحد الذي يمنعه عن قول الحقيقة، وهي أن محمد بن سلمان أمر بقتل شخص ما خارج السعودية.

ساس: لحسن الحظ نمتلك استخبارات عالية الكفاءة، وقد اطلع الكونغرس على تقرير استخباري وكان بمنتهى الوضوح، وهو يشير إلى تورط ولي العهد السعودي في تلك العملية.

ساس: سنطلع على تقرير استخباري آخر الثلاثاء المقبل، وآمل أن يتخلى الرئيس ترمب عن نبرة الضعف ويتحدث بنبرة أكثر قوة.

انتقادات جمهورية لترامب:

بدورها اختصرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المشهد في الكونغرس هذه الأيام بعنوانها "مزيد من الجمهوريين ينتقدون دفاع الرئيس الأمريكي عن ولي العهد السعودي".

الصحيفة قال إن بعض أعضاء الكونغرس ممكن كانوا يدعمون ترمب في البداية بدأوا يتعبون الآن من دفاعه الثابت عن ولي العهد السعودي في وجه ما وصفته بالأدلة الواضحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقييم الاستخبارات الأمريكية الذي أظهر ثقة كبيرة في تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي.

السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام وفي أحدث تصريحاته لموقع "أكسيوس" الإخباري تعهد بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي إذا تلقى تأكيدات من وكالة الاستخبارات المركزية أن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام تعهد بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي إذا تلقى تأكيدات من وكالة الاستخبارات المركزية

موقف ديمقراطي:

النائب الديمقراطي، آدم شيف، والرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي قال إن المجلس المقبل سيعمل وفقا لمصلحة الولايات المتحدة، لا لمصلحة ترمب فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي.

موقف رسمي:

في المقابل تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن بذل الإدارة الأمريكية كل ما في وسعها لمساءلة المتورطين في مقتل خاشقجي مع التأكيد على ما قاله ترمب من أهمية الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية والتحذير من اللعب بورقة النفط.

بومبيو: المهمة التي حددها الرئيس لوزارة الخارجية ولحكومة الولايات المتحدة واضحة للغاية. نريد أن نتأكد من أننا نبذل ما في وسعنا لمساءلة أولئك الذين ارتكبوا جريمة قتل جمال خاشقجي، وأن نفعل ذلك مع الحفاظ على هذه العلاقة الهامة للغاية مع المملكة العربية السعودية. إنها توفر كثيرا من النفط الذي يهم الناس في ولاية كانساس.

خلفية: