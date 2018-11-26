تعزيزاً للعلاقات: اتفاقيات تعاون جديدة بين تركيا وقطر

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، الإثنين، الذي عقد في إسطنبول.

تصريحات الرئيس التركي:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قطر وتركيا أثبتتا صداقتهما الوفية عدة مرات.

أردوغان: "قطر وتركيا تتحركان معا في هذه الفترة الصعبة، في تعاون وتضامن كامل بينهما".

الشعب التركي بذل جهودا كبيرة لإفشال الحصار الاقتصادي المفروض على الدوحة.

قطر كانت واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ووقفت إلى جانبنا في وجه الحملات التي استهدفت اقتصادنا.

تصريحات أمير قطر تميم بن حمد:

قطر أثبتت زيف الادعاءات والاتهامات التي استهدفتها من دول الحصار.

الدعم القطري لتركيا "واجب" على الدوحة.

أمير قطر أضاف مخاطبا الرئيس التركي "نحن لا ننسى وقوفك شخصيا ووقوف تركيا إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية قبل سنة وسبعة أشهر"، مشيرا إلى أن العلاقات التركية القطرية متينة ومتطورة.

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