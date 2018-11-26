تعزيزاً للعلاقات: اتفاقيات تعاون جديدة بين تركيا وقطر

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، الإثنين، الذي عقد في إسطنبول.
تصريحات الرئيس التركي:
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قطر وتركيا أثبتتا صداقتهما الوفية عدة مرات.
- أردوغان: "قطر وتركيا تتحركان معا في هذه الفترة الصعبة، في تعاون وتضامن كامل بينهما".
- الشعب التركي بذل جهودا كبيرة لإفشال الحصار الاقتصادي المفروض على الدوحة.
- قطر كانت واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ووقفت إلى جانبنا في وجه الحملات التي استهدفت اقتصادنا.
تصريحات أمير قطر تميم بن حمد:
- قطر أثبتت زيف الادعاءات والاتهامات التي استهدفتها من دول الحصار.
- الدعم القطري لتركيا "واجب" على الدوحة.
- أمير قطر أضاف مخاطبا الرئيس التركي "نحن لا ننسى وقوفك شخصيا ووقوف تركيا إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية قبل سنة وسبعة أشهر"، مشيرا إلى أن العلاقات التركية القطرية متينة ومتطورة.
معلومات أساسية:
- بمناسبة انعقاد اجتماعات للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، وقع الطرفان عددا من الاتفاقيات.
- بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني القطرية والمديرية العامة للطيران في تركيا.
- تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للعام الثقافي 2019-2020 للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين بهدف تعزيز التبادل الثقافي من خلال تبادل الوفود الفنية ودعم تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الثقافية.
- الزعيمان شهدا توقيع بروتوكولي تعاون بين حكومتي قطر وتركيا، الأول للتعاون حول "التدريب والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية" والثاني حول "تبادل أفراد القوات المسلحة".
- الزعيمان شهدا كذلك توقيع "اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية" تهدف إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات والتعاون في التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات بين الطرفين.
- المراسم اختتمت بالتوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.
- عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين منذ تأسيسها، اجتماعان منها في الدوحة والثالث في ولاية طرابزون شمالي تركيا.