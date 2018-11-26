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انتقادات لملك إسبانيا السابق بعد لقائه ابن سلمان

ولي العهد السعودي (يمين) مع الملك الإسباني السابق خوان كارلوس
ولي العهد السعودي (يمين) مع الملك الإسباني السابق خوان كارلوس
26/11/2018

تعرض الملك الإسباني السابق خوان كارلوس لانتقادات شرسة من الصحف والأحزاب الإسبانية بعد تداول صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

التفاصيل:
  • عدة صحف إسبانية نشرت الصورة، وكتبت صحيفة "إل موندو" اليومية المحافظة تحتها "صورة العار".
  • "إل موندو" قالت على موقعها الإلكتروني إن العاهل السابق "ملتزم بأن يتبنى رؤية الدولة. والآن من غير المناسب أن يظهر في صور مع ولي العهد السعودي".
  • الحزبان اليساريان المتشددان "بوديموس" و "أزكيردا أونيدا" المعارضان للملكية في إسبانيا انتقدا اللقاء غير المتوقع بين الملك وولي العهد السعودي والذي تم في أبو ظبي.
  • عضو بارز في بوديموس  بابلو إيخينيك كتب على تويتر أنّ الامر يشكّل "إهانة لإسبانيا والإسبان".
  • زعيم حزب "ازكيردا أونيدا" ألبرتو غارزون ندد بصداقات العائلة المالكة الإسبانية، قائلاً على تويتر إنها "انعكاس لعصر يجب أن ينتهي".
  • غارزون: "الملكية الاسبانية تعد مشكلة ليس فقط للشعب الاسباني كما تظهر هذه الصورة. إنّها ليست صورة عادية، إنها رمز".
خلفية:
  • ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، 80 عاما، احتفظ بعلاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية.
  • بعد سلسلة فضائح للعائلة المالكة، تنازل في العام 2014 عن العرش لابنه فيليبي السادس الذي حاول استعادة سمعة النظام الملكي.
  • شركات إسبانية فازت بعقود لصناعة سفن حربية وأسلحة إلى المملكة.
  • البرلمان الإسباني صوت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بالرغم الضغوط المتزايدة عقب قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
  • رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز دافع عن بيع الأسلحة للرياض.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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