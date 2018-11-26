انتقادات لملك إسبانيا السابق بعد لقائه ابن سلمان

تعرض الملك الإسباني السابق خوان كارلوس لانتقادات شرسة من الصحف والأحزاب الإسبانية بعد تداول صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

التفاصيل:

عدة صحف إسبانية نشرت الصورة، وكتبت صحيفة "إل موندو" اليومية المحافظة تحتها "صورة العار".

"إل موندو" قالت على موقعها الإلكتروني إن العاهل السابق "ملتزم بأن يتبنى رؤية الدولة. والآن من غير المناسب أن يظهر في صور مع ولي العهد السعودي".

الحزبان اليساريان المتشددان "بوديموس" و "أزكيردا أونيدا" المعارضان للملكية في إسبانيا انتقدا اللقاء غير المتوقع بين الملك وولي العهد السعودي والذي تم في أبو ظبي.

عضو بارز في بوديموس بابلو إيخينيك كتب على تويتر أنّ الامر يشكّل "إهانة لإسبانيا والإسبان".

زعيم حزب "ازكيردا أونيدا" ألبرتو غارزون ندد بصداقات العائلة المالكة الإسبانية، قائلاً على تويتر إنها "انعكاس لعصر يجب أن ينتهي".

غارزون: "الملكية الاسبانية تعد مشكلة ليس فقط للشعب الاسباني كما تظهر هذه الصورة. إنّها ليست صورة عادية، إنها رمز".

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