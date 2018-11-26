السودان ينفي زيارة نتنياهو والبحرين تدعو وزيرا إسرائيليا

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف إبريل/ نيسان 2019 للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزاري.

التفاصيل:

المؤتمر المنعقد في البحرين، حول دول "ستارت أب" (المشاريع الناشئة والريادية) في مجال التكنولوجيا والابتكار، ينظمه البنك الدولي، وتشارك فيه 170 دولة.

لم يصدر تعقيب فوري من البحرين حول ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

الأنباء عن هذه الدعوة تأتي في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، خلال استقباله رئيس تشاد "إدريس ديبي" في إسرائيل، قال فيها إنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا، بعد زيارته سلطنة عُمان نهاية الشهر الماضي.

صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول لم يكشف عن اسمه، قوله إن إسرائيل تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين.

السودان

القناة الإسرائيلية الثانية أشارت إلى أن إسرائيل تسعى من خلال قنوات اتصال لم تشر إلى طرفها الثاني، لتطوير علاقات مع السودان أيضا.

القناة أضافت "ستكون باكورة العلاقات مع السودان، السماح للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السودانية في طريقها إلى البرازيل، لتقصير مدة هذه الرحلات وللتوفير اقتصاديا على شركة الطيران الإسرائيلية (إل عال)".

الوجهة القادمة لنتنياهو

هيئة البث الإسرائيلي زعمت، اليوم، أن الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستكون السودان.

الهيئة نقلت عن مصادر في القدس المحتلة إن "أطقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الأفريقية".

أشارت الهيئة إلى أن "من بين أهداف الزيارة المرتقبة تقليص مسافة الرحلات الجوية بين إسرائيل والقارة الأمريكية الجنوبية. وهو الأمر الذي يستلزم استخدام المجال الجوي لكل من السودان وتشاد".

نتنياهو قال أمس أثناء استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي في إسرائيل، إنه سيبني على زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان بمزيد من الزيارات لدول العالم العربي "قريبا جدا".

نتنياهو كان قد قام بزيارة مفاجئة لسلطنة عُمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد الشهر الماضي.

نفي سوداني