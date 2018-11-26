إيران تكشف عن تدشين 3 مدمرات بحرية

أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أن القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 مارس/ آذار) ثلاث مدمرات.

التفاصيل:

الأدميرال خانزادي قال في إفادة صحفية، أمس الأحد، إن القوة البحرية ستدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري مدمرات (سهند ودنا ودماوند) وذلك بحسب وكالة أنباء فارس.

خانزادي أوضح أن مدمرتي سهند ودنا ستنضمان إلى الأسطول البحري في جنوب البلاد وسوف تنضم المدمرة دماوند إلى الأسطول البحري شمال البلاد.

خانزادي: المدمرة، سهند، ستنضم الأسبوع الجاري إلى الأسطول البحري جنوب البلاد وذلك بمناسبة يوم القوة البحرية الموافق 28 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

خانزادي: المدمرة سهند مخصصة لحمل مروحيات وإزالة الألغام، علاوة على قدرتها على قطع مسافات كبيرة.

خلفية:

سفينة حربية إيرانية (الأوربية)

الإعلان الإيراني عن تدشين أسلحة جديدة جاء بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، في محاولة لإجبارها على كبح أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي كان قد أعلن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن بلاده باشرت إنتاج طائرات مقاتلة مصممة محليا لاستخدمها ضمن القوات الجوية.

حاتمي قال آنذاك بمناسبة افتتاح خط إنتاج الطائرة "كوثر"، إن العدد المطلوب من هذ الطائرة المقاتلة سينتج قريبا.

طهران تقول إن المقاتلة كوثر "محلية الصنع 100%"، وهي قادرة على حمل أسلحة مختلفة، وستُـستخدم في مهام دعم جوي قصيرة.

إيران دشنت في 2013 ما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة مصنوعة محليا وأطلقت عليها اسم قاهر 313، لكن بعض الخبراء عبروا حينها عن شكوك في إمكانية نجاح الطائرة.

قائد القوات البحرية الإيرانية قال في أغسطس/ آب الماضي، إن البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية أطلقت منظومة دفاعية حديثة مصنعة محليا وزودت بها إحدى سفنها الحربية.

الحرس الثوري الإيراني أجرى مناورات حربية في الخليج في أغسطس/ آب الماضي، وقال حينها إنها تهدف إلى "مواجهة التهديدات المحتملة" من الأعداء.

إيران طورت صناعة أسلحة محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع العتاد العسكري وكثيرا ما تعلن عن تصنيع أسلحة تقول إنها يمكنها مضاهاة المنظومات الغربية المتقدمة، وذلك لعدم قدرتها على استيراد الكثير من الأسلحة بسبب العقوبات الدولية وحظر السلاح.

قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني قال في أغسطس/ آب الماضي إن بلاده تسيطر تماما على الخليج، وإن القوات البحرية الأمريكية لا مكان لها هناك، مشيرا إلى إن إيران تسيطر كذلك على مضيق هرمز الإستراتيجي في جنوب الخليج، حسبما نقلته عنه وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مايو/ أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن النظام الإيراني مول "منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وبالوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.