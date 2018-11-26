أعضاء بالكونغرس: ترمب غير صادق وسنحقق في علاقاته المالية بالسعودية

رفض أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي مساندة الرئيس ترمب للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال بعض المشرعين من حزبه إن على الكونغرس أن يتخذ إجراء إضافيا.

التفاصيل:

ترمب كان قد تعهد الأسبوع الماضي بأن يظل "شريكا راسخا"للسعودية، وقال إنه لم يتضح ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلم بخطة قتل خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

الرئيس الأمريكي ألقى بظلال من الشك على تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بأن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي، قائلا للصحفيين إن الوكالة لم تتوصل إلى استنتاج نهائي.

رفض تصريحات ترمب

السناتور الجمهوري مايك لي قال على قناة إن.بي.سي "أختلف مع تقدير الرئيس. فهو لا يتسق مع المعلومات المخابراتية التي رأيتها" والتي تشير لتورط ولي العهد.

السناتور الجمهوري جوني إرنست قال لشبكة سي.إن.إن "أعتقد أننا بحاجة لإمعان النظر في ذلك بشكل أكبر".

إرنست أقر بأهمية السعودية كشريك استراتيجي، لكنه أضاف "نحن أيضا أمة قوية جدا حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وحين يتعلق بسيادة القانون. وتابع "وإذا كانت هناك مؤشرات على أن الأمير تورط في هذا القتل، فعلينا حتما أن ندرس اتخاذ إجراء آخر".

السيناتور الجمهوري بن ساس قال إن رفض الرئيس ترامب إلقاء المسؤولية على ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي -رغم ما ورد في تقرير الاستخبارات المركزية- كان ضعيفا للغاية، بحسب صحيفة "ذا هيل".

يرى ساس -العضو البارز في لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي- أن الواقعية تختلف عن أن تكون ضعيفا إلى درجة طمس الحقيقة. فولي العهد السعودي -بحسب السيناتور الأميركي- ساهم في جريمة ارتكبت خارج المملكة، وليس من القوة التعامي بهذا الشأن، مؤكدا أن القوة هي في قول الحقيقة مهما كانت صعبة.

عقوبات

تعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، إذا تلقى تأكيدات من المخابرات أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

قال غراهام في تصريحات عبر الهاتف لموقع أكسيوس الإخباري إن عددا من زملائه في مجلس الشيوخ طالبوا بالاستماع لإفادة من المخابرات الأمريكية هذا الأسبوع.

أضاف غراهام أنه سيعمل للحصول إجماع على مشروع قرار في المجلس، إذا ما خلصت الأدلة إلى وجود احتمال كبير بشأن تورط ولي العهد السعودي في الجريمة. كما أكد أنه سيحث خلال مشروع قراره على النظر في عدد من سلوكيات محمد بن سلمان التي وصفها بالشاذة والمدمرة، كإدارة الحرب في اليمن واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحصار قطر الذي تم من دون أي تشاور، وفق تصريحاته.

"غير صادق"

النائب الديمقراطي الأمريكي، آدم شيف قال إن الرئيس دونالد ترمب "غير صادق" مع الأمريكيين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

شيف أضاف في حوار مع برنامج “ستيت أوف ذا يونيون” على شبكة “سي إن إن"، الأحد "لقد تم إحاطتي (بالقضية) من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

شيف أوضح أنه "بينما لا أستطيع الحديث حول محتويات الإحاطة بأي شكل من الأشكال، لكن يمكنني القول أعتقد أن الرئيس ليس صادقًا مع الشعب الأمريكي".

شيف، الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، سبق وأكد أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيحققون في مقتل خاشقجي وتعامل ترمب مع القضية.

شيف اعتبر في حديثه مع سي إن إن أن بيان ترمب "قوّض موقفه"، واستنكر تصريحات لترمب قال فيها "لا نعرف أو أن العالم مكان خطير أو أن كل شخص يفعل ذلك"، وقال إن تلك التصريحات "لا تجعله يبدو قويًا، لكنها تجعله يبدو ضعيفًا".

شيف تساءل قائلًا "هل مصالحه (ترمب)المالية الشخصية تقود سياسة الولايات المتحدة في الخليج؟، وهل تقود السياسة الأمريكية تجاه الروس؟ نحن لا نعلم، ولكن سيكون من الاستهتار عدم الكشف عن ذلك"، وفق قوله.

النائب الديمقراطي ايليا كامينغز من ولاية ماريلاند، والمنتظر أن يترأس لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي بالمجلس قال لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "أن بي سي إن" عن علاقات ترمب المالية مع السعودية "إنه بالتأكيد أمر سوف نحتاج إلى النظر فيها".

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