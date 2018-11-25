هآرتس: السعودية سعت لشراء أنظمة تجسس من شركة إسرائيلية

تحقق شرطة تل أبيب في شكوى ضد شركة إسرائيلية للتقنية سعت لبيع للسعودية نظاما لاختراق الهواتف النقالة قبيل شهور فقط من حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد خصومه ومعارضيه.

وكشف تحقيق موثق بالأدلة والصور -نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيليةالأحد- النقاب عن قيام السعوديين من وراء ستار بالسعي للحصول على التقنيات التي تنتجها شركة (إن إس أو) الإسرائيلية المتخصصة في الحلول التكنولوجية والتي تتخذ من مدينة هرتسيليا مقرا لها، لاستهداف معارضي النظام السعودي.

ونقلت هآرتس عن متحدث باسم الشركة الإسرائيلية أن شركته تصرفت وفقا للقانون الإسرائيلي، وأن منتجاتها التقنية تستخدم في مجال مواجهة الجريمة والعنف.

أهم ما جاء في تحقيق هآرتس:

عبد الله المليحي، المقرب من رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، ومسؤول سعودي آخر يدعى ناصر القحطاني، وصف نفسه بأنه نائب رئيس المخابرات السعودية الحالي، التقيا مع رجال أعمال إسرائيليين، في فيينا في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

الإسرائيليون الذي تواجدوا في اللقاء هم مندوبو شركة (إن إس أو) المتخصصة في تطوير أدوات تجسس على الهواتف المحمولة، وأبرزها برنامج "بيغاسوس 3″، وهو برنامج تجسس ذكي قادر على اختراق هاتف خليوي دون أن يشعر الضحية بهذا الاختراق أو إرسال رسالة "طعم" إلى هاتفه.

خلال اللقاء، طلب الإسرائيليون من القحطاني التوجه لمجمع تجاري قريب وشراء جهاز "آيفون" جديد وإعطائهم رقمه.

بعد ذلك اخترق الإسرائيليون الهاتف الجديد فورا، وسجلوا، بالصوت والصورة، لقاءهم مع السعوديين.

لم يكن لقاء السعوديين والإسرائيليين في فيينا هو اللقاء الأول بين الجانبين.

الورقة الإسرائيلية الرابحة في سياق تطور العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية هي بيع قدرات تكنولوجية لهذه الدول، وفق معادلة تقول إن إسرائيل توافق على بيع دول في الخليج تكنولوجيا أمنية، مقابل انضمام هذه الدول إلى إسرائيل في معركتها الاستراتيجية ضد إيران.

استندت صحيفة ها آرتس في تحقيقها الموثق إلى شكوى تم تقديمها للشرطة الإسرائيلية إثر خلاف تجاري، ويجري في هذه الأثناء التحقيق فيها.

كانت بداية هذه القضية محادثة هاتفية بين رجل أعمال أوربي، لم تذكر الصحيفة اسمه، ولديه علاقات في دول الخليج، وشخص إسرائيلي، أشارت الصحيفة إليه بالحرف "و"، الذي يعمل في مجال التكنولوجيا الأمنية بوساطة شركات قبرصية.

تختار شركات أمنية إسرائيلية كثيرة تسجيل مقرها في قبرص لأن نظام الضرائب فيها مريح أكثر من إسرائيل.

طلب الشخص الإسرائيلي "و" من رجل الأعمال الأوربي مساعدته في إبرام صفقات مع دول في الخليج. إذ تبين أن المسؤولين السعوديين، المليحي والقحطاني، من بين معارفه.

التقى الإسرائيلي المشار اليه في التحقيق بحرف "و"، ورجل الأعمال الأوربي لأول مرة في مطلع شباط/فبراير العام 2017، واستعرض الإسرائيلي أمامه البرنامج الهجومي "بيغاسوس 3".

لا يوجد ثمن محدد للبرامج التي تقدمها شركة التقنية الإسرائيلية، ويبدو أن ثمن هذا البرنامج يتقرر بحسب مدى حماسة الزبون لشرائه.

تجسس على المعارضين

وفقا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، أكد المسرب الأميركي الشهير إدوارد سنودن ومعهد الأبحاث الكندي سيتيزن لاب أن السعودية استخدمت برنامج "بيغاسوس 3" لتعقب تحركات الصحفي جمال خاشقجي الذي تمت تصفيته في القنصلية السعودية بإسطنبول.

قبل نحو شهر، ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل باعت للسعودية أجهزة تجسس بقيمة 250 مليون دولار، مؤكدة أن تلك الأنظمة هي أكثر أسلحة التجسس الإسرائيلية الصنع تطورا، وأنها تُباع لأول مرة لبلد عربي.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن السلطات السعودية استخدمت تكنولوجيا قرصنة إسرائيلية للتجسس على ناشطين ومعارضين سياسيين بالخارج.

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