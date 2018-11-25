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ميانمار: رهبان بوذيون يتظاهرون ضد عودة مسلمي الروهينغيا

عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا يتظاهرون للمطالبة "بالعدالة" في الذكرى الأولى لشن الجيش البورمي حملة تطهير عرقي بحقهم
عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا يتظاهرون للمطالبة "بالعدالة" في الذكرى الأولى لشن الجيش البورمي حملة تطهير عرقي بحقهم
25/11/2018

قاد رهبان بوذيون مظاهرة، الأحد، في ولاية راخين بميانمار للاحتجاج على خطة لإعادة مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد إلى قراهم ومنازلهم.

التفاصيل:
  • نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون نظموا مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب ميانمار حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينغيا.
  • المشاركون حملوا لافتات تدعو السلطات إلى عدم "السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين" في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.
  • المشاركون في المظاهرة وصفوا الأقلية المسلمة المضطهدة بأنهم "لاجئون فارون".
  • أحد الرهبان قال أمام المحتجين "سكان الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن البلاد".     
  • الراهب البوذي أضاف أنه لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنغاليين"، مستخدما مصطلحا مهينا للروهينغا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنغلاديش المجاورة.
  • يأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة مجموعة أولى من مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد.
فر نحو 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش بعد حملة عسكرية ضدهم ـ أرشيف

 

خلفيات:
  • الآلاف من مسلمي الروهينغيا فروا هربا من عملية عسكرية دامية في آب/أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "عملية ابادة".
  • نحو 700 ألف من الروهينغيا من ولاية راخين فروا إلى بنغلاديش بعدما أطلقت ميانمار حملة أمنية عنيفة على المسلمين في الإقليم.
  • الروهينغيا الفارون أبلغوا عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب على أيدي قوات حكومية، وعصابات بوذية.
  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 توصلت بنغلاديش وبورما إلى خطة لإعادة اللاجئين الروهينغيا.
  • اللاجئون من الروهينغيا يفرون من المخيمات في بنغلاديش لتجنب إعادتهم إلى ميانمار.
  • المئات من مسلمي الروهينغيا المسلمين في بنغلاديش احتجوا على أي محاولة لإعادتهم إلى ميانمار.
  • لم يحصل اللاجئون على ضمانات لنيل الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات الصحية والتعليم. 
  • لا تعتبر ميانمار، الروهينغيا مجموعة عرقية محلية ومعظمهم لا يحملون الجنسية.
  • محققو الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية.
  • الأمم المتحدة دعت إلى فرض عقوبات على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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