ميانمار: رهبان بوذيون يتظاهرون ضد عودة مسلمي الروهينغيا

قاد رهبان بوذيون مظاهرة، الأحد، في ولاية راخين بميانمار للاحتجاج على خطة لإعادة مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد إلى قراهم ومنازلهم.

التفاصيل:

نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون نظموا مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب ميانمار حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينغيا.

المشاركون حملوا لافتات تدعو السلطات إلى عدم "السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين" في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.

المشاركون في المظاهرة وصفوا الأقلية المسلمة المضطهدة بأنهم "لاجئون فارون".

أحد الرهبان قال أمام المحتجين "سكان الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن البلاد".

الراهب البوذي أضاف أنه لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنغاليين"، مستخدما مصطلحا مهينا للروهينغا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنغلاديش المجاورة.

يأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة مجموعة أولى من مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد.

فر نحو 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش بعد حملة عسكرية ضدهم ـ أرشيف

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