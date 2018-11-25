ميانمار: رهبان بوذيون يتظاهرون ضد عودة مسلمي الروهينغيا

قاد رهبان بوذيون مظاهرة، الأحد، في ولاية راخين بميانمار للاحتجاج على خطة لإعادة مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد إلى قراهم ومنازلهم.
التفاصيل:
- نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون نظموا مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب ميانمار حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينغيا.
- المشاركون حملوا لافتات تدعو السلطات إلى عدم "السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين" في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.
- المشاركون في المظاهرة وصفوا الأقلية المسلمة المضطهدة بأنهم "لاجئون فارون".
- أحد الرهبان قال أمام المحتجين "سكان الوطن جميعا مسؤولون عن حماية أمن البلاد".
- الراهب البوذي أضاف أنه لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنغاليين"، مستخدما مصطلحا مهينا للروهينغا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنغلاديش المجاورة.
- يأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة مجموعة أولى من مسلمي الروهينغيا الفارين من الاضطهاد.
خلفيات:
- الآلاف من مسلمي الروهينغيا فروا هربا من عملية عسكرية دامية في آب/أغسطس 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "عملية ابادة".
- نحو 700 ألف من الروهينغيا من ولاية راخين فروا إلى بنغلاديش بعدما أطلقت ميانمار حملة أمنية عنيفة على المسلمين في الإقليم.
- الروهينغيا الفارون أبلغوا عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب على أيدي قوات حكومية، وعصابات بوذية.
- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 توصلت بنغلاديش وبورما إلى خطة لإعادة اللاجئين الروهينغيا.
- اللاجئون من الروهينغيا يفرون من المخيمات في بنغلاديش لتجنب إعادتهم إلى ميانمار.
- المئات من مسلمي الروهينغيا المسلمين في بنغلاديش احتجوا على أي محاولة لإعادتهم إلى ميانمار.
- لم يحصل اللاجئون على ضمانات لنيل الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات الصحية والتعليم.
- لا تعتبر ميانمار، الروهينغيا مجموعة عرقية محلية ومعظمهم لا يحملون الجنسية.
- محققو الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية.
- الأمم المتحدة دعت إلى فرض عقوبات على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.