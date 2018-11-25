معارضون وصحفيون مصريون يرفضون زيارة محتملة لـ "ابن سلمان"

عبّر سياسيون ومعارضون عن رفضهم لزيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، التي تضم تسعة أحزاب وشخصيات سياسية بارزة، عن امتعاضها الشديد من زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة.

التفاصيل:

الحركة قالت في بيان لها حمل عنوان "لا أهلا ولا سهلا"، إنها لم تنس أن ولي العهد السعودي، هو أحد مهندسي جريمة انتزاع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

الحركة اعتبرت زيارة ابن سلمان للقاهرة محاولة لتجميل صورته المشوهة، نتيجة جريمة خاشقجي، التي تشير الأدلة إلى أنه أمر شخصيا بتنفيذها.

في السياق ذاته، وقع عشرات الصحفيين المصريين بيانا، يرفضون فيه زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

الصحفيون قالوا في بيانهم إنهم يرفضون الزيارة لأسباب إنسانية ومهنية ونقابية ووطنية، إضافة إلى جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وحرب اليمن وعلاقة السلطات السعودية مع إسرائيل.

الصحفيون اعتبروا أن مكان ابن سلمان هو قفص الاتهام في محكمة دولية.

الصحفيون المصريون انتقدوا صمت نقابة الصحفيين المصريين على زيارة المتهم الأول في جريمة قتل زميل صحفي، ومحاولات التغطية عليها بأنها زيارة لمصر، على حد تعبيرهم.

في المقابل، مغردون مصريون أعربوا عن ترحيبهم بالزيارة المرتقبة، عبر تغريدات على موقع "تويتر"، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين.

لم تعلق القاهرة أو سفارة الرياض بمصر على الاتهامات التي حملها البيانان أو كشفا عن موعد الزيارة، غير أن السلطات المصرية أكدت في بيانات سابقة دعمها للمملكة في هذا السياق.

خلفية: