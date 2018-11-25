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مؤتمر بالقدس يناقش ضم إسرائيل لـ "كونفدرالية شرق أوسطية"

متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
25/11/2018

استعرض مؤتمر استراتيجي في القدس فكرة إقامة "كونفدرالية" تضم مع إسرائيل كلا من العراق وسوريا والأردن لموازنة "النفوذ المتزايد" لتركيا وإيران بالمنطقة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الأحد، أن على إسرائيل ألا تخشى من فكرة "الكونفدرالية" مع العراق وسوريا والأردن باعتبارها وسيلة مثالية لموازنة الدور الضاغط لتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية:
  • المؤتمر الذي تناول تلك الفكرة عُقد في القدس الأسبوع الماضي ضمن مناقشات شارك فيها خبراء من إسرائيل إضافة إلى نظرائهم من العرب والأكراد.
  • مركز القدس للشؤون العامة، هو من نظم  المؤتمر الذي تناول رؤية خبراء مختلفين في الخلفيات والانتماءات والهويات للحالة الراهنة لمنطقة الشرق الأوسط والسيناريوهات المستقبلية في الإقليم الذي يشهد العديد من الاضطرابات في شتى المواقع.
  •  منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق بما يستدعي التفكير في حلول غير تقليدية لمشاكلها.
  • المؤتمر عقد في إطار ما يعرف باسم "منتدى ويكسلر للدبلوماسية الإقليمية الإبداعية" في القدس.
  • منسق برنامج الدراسات الكردية في مركز" موشي ديان" للدراسات الافريقية والشرق أوسطية، سينج شاجنيتش، قال، إن مثل هذه المؤتمرات مهمة للغاية في جمع خبراء إسرائيليين ودبلوماسيين سابقين لخلق فهم مشترك للتحديات التي تواجه المنطقة ورسم سيناريوهات المستقبل.
  • جلسات المؤتمر عُقدت خلف أبواب مغلقة، ولم يرغب عدد من المشاركين في تعريف أنفسهم أو كشف مشاركتهم في الجلسات نظرا لأن البعض منهم ينتمي لدول شرق أوسطية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + جيروزاليم بوست
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