مؤتمر بالقدس يناقش ضم إسرائيل لـ "كونفدرالية شرق أوسطية"

جلسات المؤتمر عُقدت خلف أبواب مغلقة، ولم يرغب عدد من المشاركين في تعريف أنفسهم أو كشف مشاركتهم في الجلسات نظرا لأن البعض منهم ينتمي لدول شرق أوسطية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.