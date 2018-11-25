"لا أهلا ولا سهلا بالمنشار".. رفض واسع لجولة ابن سلمان العربية

يتواصل الحراك السياسي والشعبي في تونس والجزائر ومصر الرافض لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرتقبة في إطار جولة عربية تعد الأولى بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

الجزائر

تونس

مصر

#زيارة_المنشار_عار

🚫محمد بن سلمان سيزور مصر غدا ،

كمواطن مصري ارفض زيارته تماما، لانه قاتل ومجرم،

لو كان الامر بيدي لطردته من مصر، لكني كمواطن اكتفي باطلاق هذا الهاشتاج وادعو من يؤيد موقفي لاستخدامه pic.twitter.com/MeGX5sGnFJ

— Gamal Eid (@gamaleid) November 22, 2018