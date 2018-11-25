"لا أهلا ولا سهلا بالمنشار".. رفض واسع لجولة ابن سلمان العربية

يتواصل الحراك السياسي والشعبي في تونس والجزائر ومصر الرافض لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرتقبة في إطار جولة عربية تعد الأولى بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
الجزائر
- وسائل إعلام جزائرية وعربية نقلت قبل يومين أن ابن سلمان سيزور الجزائر في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
- عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، قال أمس إن زيارة ولي العهد السعودي في هذه المرحلة "لا يخدم صورة الجزائر على المستوى العالمي أو العربي. هو استجاب لدونالد ترمب بخفض أسعار البترول وهو يعلم أن هذا يضر بالجزائر".
- مقري كان يرد على أسئلة للصحفيين حول موقفه من هذه الزيارة على هامش ندوة سياسية تحت عنوان "التطبيع والمد الصهيوني في العالم العربي" بمقر الحزب بالعاصمة.
- مقري تابع "هو بهذه الزيارة ربما يسعى لطمأنة الجزائر، وربما يطمع في أن يجعلها جمهورية أرز (تعيش على المساعدات)، لكن نحن نثق في نخوة الجزائريين بأنهم لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى بلد طماع".
- مقري قال إن "جولة ولي العهد السعودي في المنطقة هدفها ستر نفسه" وتابع "لقد وصل الحد اليوم في السعودية إلى القتل الجماعي في اليمن وسجن كل واحد يقول كلمة حتى ولو كانت لطيفة في حق ولي العهد. هناك أعداد هائلة من المهددين والسجناء والقتلى وآخرها قضية (الصحفي جمال) خاشقجي كما تعلمون".
- الجزائريون تفاعلوا على مواقع التواصل بقوة ضد زيارة ابن سلمان مع هاشتاج "لا-للعلماني-قاتل-خاشقجي-في-أرض-الشهداء".
- مديرة صحيفة "الفجر" الجزائرية حدة حازم، كتبت على صفحتها في فيسبوك:
- الكاتب الصحفي الجزائري زين الدين بوعشة كتب على فيسبوك:
تونس
- جمعيات وشخصيات تونسية عبرت عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي إلى تونس، وقال فريق من المحامين التونسيين إنه قرر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية بتكليف من مدونين وصحفيين، يطالبون بمنع الزيارة.
- من المنتظر أن يحتشد المئات أمام القصر الجمهوري بقرطاج بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي المقررة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أكده الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب "حراك تونس الإرادة" طارق الكحلاوي في تصريحات صحفية.
- الكحلاوي أضاف "من العار أن تستقبل تونس التي شهدت انتقالا ديمقراطيا وثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية، مجرما تلطخت يداه بدماء السعوديين واليمنيين، ومتهما مطلوبا للتحقيقات".
- المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس حمة الهمامي رفض الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، وقال في تصريح لإذاعة محلية "لا أهلا ولا سهلا بجلاد الشعب اليمني ومدمر اليمن، والمشتبه فيه بقتل خاشقجي بطريقة بشعة، ومتزعم التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني".
- القيادي في حزب "حراك تونس الإرادة" والنائب البرلماني عماد الدائمي حذر قايد السبسي في تدوينة من مغبة "ارتكابه غلطة عمره عبر السماح لبن سلمان بتدنيس تراب تونس".
- الدائمي وضع لافتة أمس أثناء كلمته في البرلمان كتب عليها "لا أهلاً ولا سهلاً بالقاتل بن سلمان في تونس".
- كتب نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري "دم خاشقجي لم يبرد بعد، القاتل بن سلمان لا أهلًا ولا سهلا بك في بلد الانتقال الديمقراطي، تونس".
مصر
- نشطاء مصريون دشنوا هاشتاج #زيارة_المنشار_عار على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعبروا عن رفضهم لزيارة محمد بن سلمان المرتقبة إلى مصر.
- الكاتب الصحفي المصري والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين كارم يحيى، أطلق مبادرة لجمع توقيعات صحفيين مصريين على عريضة للإعلان عن موقفهم الرافض لزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للقاهرة.
- الصحفيون المصريون الموقعون على العريضة عبروا إدانتهم استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر "لأسباب إنسانية ومهنية ونقابية ووطنية".
- الناشط الحقوقي المصري جمال عيد كتب على تويتر:
https://twitter.com/TarekHussein22/status/1065976745046757376?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات:
- السعودية تواجه أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
- الرياض قدمت روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقر لاحقا بقتله وتقطيع جثته إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة والشخصية التي أعطت الأمر بقتل الصحفي.