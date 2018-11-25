قادة الاتحاد الأوربي يصدقون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

أقر قادة الاتحاد الأوربي رسميا، الأحد، اتفاقا لخروج بريطانيا من التكتل خلال قمتهم في بروكسل.

وينص الاتفاق على فترة انتقالية تمتد الى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، تواصل خلالها بريطانيا تطبيق القواعد الأوربية والاستفادة من مزاياها.

ودعا المجلس كلا من المفوضية والبرلمان الأوربي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الثلاثين من مارس/ آذار المقبل 2019، لضمان انسحاب منظم.

كما أقر المجلس الإعلان السياسي الذي يحدد إطار العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وأكد المجلس الأوربي حرص الاتحاد على إقامة شراكة مع المملكة المتحدة في المستقبل تتماشى مع مضامين الإعلان السياسي.

ويتضمن الاتفاق حزمة من النقاط في ستمئة صفحة أبرزها:

وجود فترة انتقالية تستمر حتى أواخر ديسمبر/ كانون أول من عام 2020، يسمح بتمديدها مرة واحدة وباتفاق الطرفين الى موعد أقصاه عام 2022.

يواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوربية والاستفادة من مزاياها، فيما يجب على الحكومة دفع المساهمة المالية من دون المشاركة في مؤسسات الاتحاد الأوربي أو اتخاذ القرارات.

آلية الاتفاق تُجنب إقامة حدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية للحفاظ على اتفاقات عام 1998 التي وضعت حدا لعقود من الصراع الدموي في إيرلندا.

الاتفاق يقضي أيضا بتشكيل لجنة مختلطة تتولى مهمة النظر في النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق بنود الاتفاق.

التفاصيل:

زعماء الدول الباقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، أقروا المعاهدة التي تقع في 600 صفحة وتحدد شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد الذي يبدأ في 29 مارس آذار 2019 المقبل.

قادة دول الاتحاد أقروا أيضا إعلانا يقع في 26 صفحة يحدد مستقبل علاقات التجارة الحرة بين الطرفين.

رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر وصف الانفصال بأنه مأساة بعد علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.

يونكر: إنه يوم حزين. خروج بريطانيا أو أية دولة أخرى من الاتحاد الأوربي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة، إنها مأساة.

كبير المفاوضين الأوربيين في ملف بريكست ميشال بارنييه: الاتحاد الأوربي سيبقى شريكا وصديقا للمملكة المتحدة بعد بريكست.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي: أعتقد أن تيريزا ماي بذلت جهودا كبيرة من أجل اتفاق جيد، وبالنسبة للاتحاد الأوربي إنها نتيجة مقبولة.

قادة أوربا حثوا البريطانيين على دعم خطة رئيسة وزرائهم تيريزا ماي للخروج التي تواجه معارضة غاضبة في البرلمان البريطاني.

دعوة ماي

رئيسة الوزراء البريطانية وجهت "رسالة إلى الأمة" قائلة إن الاتفاق هو "من أجل مستقبل أفضل يسمح لنا بانتهاز الفرص التي تنتظرنا".

السؤال الأهم الذي يواجه الاتحاد الأوربي الآن هو ما إذا كانت حكومة الأقلية المنقسمة بقيادة ماي ستتمكن خلال الأسابيع المقبلة من إدارة الدفة نحو إتمام الصفقة التي ستلزم لندن باتباع الكثير من قواعد الاتحاد حتى تحافظ على تيسير فرص التجارة رغم المعارضة الشديدة للصفقة داخل البرلمان البريطاني سواء من مؤيدي أو معارضي الخروج من الاتحاد.

يستعد الطرفان لسيناريو الخروج من دون اتفاق رغم أن الاتحاد يشدد على أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر.

رغم صمود الجنيه الاسترليني بقوة منذ ظهور ملامح الاتفاق خلال الأيام العشرة الأخيرة إلا أن التوتر يخيم على الشركات والمستثمرين.

موقف فرنسي