فيسبوك يحذف صور قوة الاحتلال التي نشرتها كتائب القسام

قال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن موقع "فيسبوك" حذف صور أعضاء قوة الاحتلال الخاصة التي نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قبل يومين.

إدارة فيسبوك منعت تداول الصور أيضًا عبر المراسلات الخاصة، وحذفت حسابات شخصية لعدد من النشطاء.

حذف ومنع تداول

مسؤولو "فيسبوك" حذفوا حسابات شخصية لعدد من الناشطين، بعد نشرهم صور جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين نفذوا عملية تسلل شرقي مدينة خانيونس بقطاع غزة، قبل أن تكتشفهم المقاومة الفلسطينية ويدور اشتباك مسلح معهم، أسفر عن استشهاد سبعة قسّاميين بينهم القيادي الميداني نور بركة، بالإضافة لمقتل قائد القوة الإسرائيلية وهو ضابط رفيع، وإصابة آخر.

خالد صافي، مدرب في مجال الإعلام الجديد، كتب عبر صفحته على فيسبوك، إن غدارة فيسبوك استجابت لضغوط الاحتلال الإسرائيلي وحذفت المنشورات التي تحتوي على صور المطلوبين للمقاومة، كما أغلقت مجموعة من الحسابات التي نشرت تلك الصور ومنعت تداولها.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، علق قائلًا "فيسبوك يحذف صور أعضاء القوة الإسرائيلية الخاصة التي نشرتها كتائب القسام، ويمنع تداولها عبر المراسلات الخاصة أيضًا.. ألم نقل إنه (العلو الكبير)، وإنهم اليوم (أكثر نفيرا)".

https://twitter.com/adham922/status/1066556497822396416?ref_src=twsrc%5Etfw

أدهم أبو سلمية، المتحدث الرسمي باسم هيئة كسر الحصار عن غزة، غرد عبر تويتر قائلًا "فيسبوك حذف جميع صور الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي كشفت عنها كتائب القسام، وهذا دليل آخر على مدى حساسية الأمر وخطورته بالنسبة للاحتلال".

حرب نفسية

محلل الشؤون العربية بالقناة العاشرة الإسرائيلية "تسفي يحزكئيلي"، قال إن حركة حماس، ومن خلال نشر صور الجنود الإسرائيليين، تدير حربًا نفسية واستخبارية ضد إسرائيل.

يحزكئيلي، أضاف خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح الجمعة، أن المعركة مع حماس انتقلت إلى مرحلة حرب الأدمغة بعد الفشل الأمني لقوة الاحتلال بغزة.

الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل ذكر في مقاله بصحيفة "هآرتس" أن المعلومات التي نشرتها حماس يمكن أن تعرض حياة الأشخاص للخطر، حسب أقوال الرقابة العسكرية مشيرة إلى أن الصور مأخوذة من هويات مزيفة لجنود القوة الخاصة الإسرائيلية.

مطلوبون للمقاومة

كتائب القسام، كانت قد دعت قبل يومين جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التواصل معها لتقديم أي معلومات بخصوص صور نشرتها لأعضاء القوة الإسرائيلية التي توغلت إلى خانيونس مساء يوم 11 من نوفمبر/تشرين الثاني.

الكتائب كشفت عبر موقعها الالكتروني صورا شخصية لعددٍ من أفراد قوة الاحتلال العدو الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.

القسام قالت في بيانها إنها تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط عملية خانيونس الخاصة والخطيرة، وطمأنت المقاومة، الفلسطينيين بأنها ستكشف باقي خيوط العملية قريبًا.

الصور التي نشرتها كتائب القسام على موقعها الإلكتروني للقوة الإسرائيلية الخاصة