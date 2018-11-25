شاهد: معاناة مرضى الفشل الكلوي باليمن جراء الحرب والفقر

يعاني مرضى الفشل الكلوي في اليمن أشد معاناة، أودت بحياة عدد منهم بسبب نقص الأدوية والعناية، جراء حرب مشتعلة في البلد العربي الفقير منذ نحو أربعة أعوام.

ويواجه العديد من هؤلاء المرضى صعوبات في مسألة خضوعهم للغسيل الكلوي المستمر، أو القدرة على زرع كلى جديدة، فالوضع الصحي في اليمن متدهور، ومعظم السكان يعانون عوائق مادية.

أحدث إحصاءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

نصف المراكز الصحية التي تقدم خدمات الغسيل الكلوي -وإجمالي عددها 28- مغلقة، ويفترض أن تقدم خدماتها لملايين اليمنين.

نصف وقت العلاج اللازم فقط هو ما يتمكن المريض من الحصول عليه عل جهاز الغسيل الكلوي.

واحد من كل 4 مرضى يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية في اليمن.

واحد من كل 4 مرضى يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية في اليمن

تقليص الجلسات بسبب الحرب

كثير من مرضى الفشل الكلوي يضطرون إلى السفر عشرات الكيلو مترات، للخضوع لجلسات غسيل الكلى في مرافق صحية بعيدة ما تزال مفتوحة.

هروبًا من أتعاب وتكاليف السفر، يضطر بعدهم إلى السكن قرب هذه المراكز، لتلقي العلاج بشكل دائم.

بسبب نقص المراكز الخاصة بالغسيل الكلوي، تضطر المرافق المفتوحة إلى تقليص جلسات الغسيل إلى مرة أو مرتين أسبوعيًا، رغم احتياج المريض لثلاث جلسات.

عدد من هذه المراكز أصدروا نداءات استغاثة للمنظمات الدولية، بسرعة الدعم بالمحاليل والمتطلبات الطبية، لمواصلة خدمة المرضى المهددين بالموت، في حال توقفت تلك المرافق.

تقليص جلسات الغسيل إلى مرة أو مرتين أسبوعيًا بسبب نقص الأدوية جراء الحرب والفقر

الفقر ونقص الأدوية

أيمن كمال، مدير مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بصنعاء (أكبر مستشفى حكومي في اليمن)، إن المركز يستقبل 100 مريض يوميًا من عدة محافظات لتقديم جلسات الغسيل الكلوي لهم، وإن 656 مريضًا يترددون على المركز بشكل أسبوعي.

كمال أضاف أن المركز يعمل بطاقة استيعابية كاملة على مدار 24 ساعة في كل أيام الأسبوع، وشكا من النقص الكبير في المستلزمات الطبية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، مناشدًا وزارة الصحة والسلطات المحلية توفير المواد الكافية لجلسات الغسيل.

إبراهيم الشهاري، وهو فني في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة، قال إن الفشل الكلوي يستهلك مبالغ مادية كبيرة من المرضى؛ بسبب تكاليف الفحوصات والعلاجات والمواصلات، حتى أن بعضهم بلغ مرحلة الفقر بسبب معاناته من تبعات مرضه.

الشهاري لفت إلى أن المركز يعاني من ازدحام شديد يزيد بشكل كبير عن قدرته الاستيعابية، ما أدى إلى تقليص جلسات الغسيل للمرضى إلى مرتين أسبوعيًا، موضحًا أن المركز قائم حاليًا على دعم المنظمات الدولية والتجار اليمنيين فقط، بسبب ظروف الحرب.

المركز قائم حاليًا على دعم المنظمات الدولية والتجار اليمنيين فقط

خلفية

معاناة مرضى الفشل الكلوي تتسبب فيها حرب مستمرة بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم من إيران، من جهة أخرى.

هذه المعاناة دفعت منظمات ومسؤولين بالقطاع الصحي إلى التحذير من أن مرضى عديدين ربما يواجهون خطر الموت، إذا لم تتوفر لهم جلسات الغسيل والعلاجات اللازمة.

منظمة الصحة العالمية، أفادت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بوجود قرابة خمسة آلاف و200 مريض بالفشل الكلوي في اليمن معرضون للموت؛ بسبب نقص إمدادات غسيل الكلى، التي لا تكفي لتوفير 700 ألف جلسة غسيل مطلوبة سنويًا.

المنظمة أوضحت، في تقريرها، أنه مع استمرار النزاع أُغلقت أربعة من مراكز غسيل الكلى، البالغة 32 مركزًا، وبقيت المراكز العاملة تعاني نقصًا حادًا في المعدات واللوازم، مع وجود الكثير من الحالات التي تتطلب العلاج.

الحرب أدت إلى انتشار أمراض وأوبئة منها الكوليرا والدفتيريا والسرطان، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حسب الأمم المتحدة.

خمسة آلاف و200 مريض بالفشل الكلوي في اليمن معرضون للموت