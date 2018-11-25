شاهد: مصرع 29 بعد غرق قارب سياحي في أوغندا

قتل 29 شخصا على الأقل إثر غرق قارب سياحي، مساء أمس السبت، في بحيرة فيكتوريا في أوغندا.

التفاصيل:

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قال إن القارب كان يقل 120 شخصا بينما حمولته 55 شخصا.

موسيفيني كتب على تويتر "سيتم توجيه تهم الإهمال الجنائي والقتل الخطأ للمسؤولين عن تشغيل هذا المركب، إذا (كانوا على قيد الحياة) ولم يعاقبوا بالفعل على خطئهم بالموت في هذا الحادث".

الرئيس الأوغندي أضاف أنه وقت وقوع الحادث كانت هناك حفلة على متن هذا المركب وأصوات صاخبة.

موسيفيني قال "ربما لم يسمعوا أوامر الطوارئ من القبطان الذي لا يزال مفقودا".

طائرة مروحية تابعة للشرطة الأوغندية حلقت فوق الموقع الذي انقلب فيه القارب قبالة منطقة موكونو القريبة من العاصمة كمبالا، فيما انتظر حشد كبير من الناس على الشاطئ الذي كانت تسجى عليه الجثث التي يجري انتشالها.

باتريك أونيانغو نائب المتحدث باسم الشرطة الأوغندية قال إن المركب واجه سوء الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.

أونيانغو أضاف "كان على المركب حمولة زائدة وثانيا كان الطقس سيئا. فريق الإنقاذ لا يزال في موقع الحادث لمحاولة إنقاذ من يتم العثور عليه".

خلفية:

أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما غرقت عبارة كانت مكتظة بالركاب على الجانب التنزاني من البحيرة.