شاهد: متطرفون هندوس يطالبون بإقامة معبد على موقع مسجد تاريخي

تظاهر عشرات آلاف المتطرفين الهندوس، الأحد، للمطالبة ببناء معبد هندوسي في أيودها بولاية أوتار براديش شمالي الهند في موقع مسجد بابري التاريخي المدمر من قبل متطرفين هندوس عام 1992.

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الخلاف على موقع المسجد التاريخي تسبب في أعمال شغب عام 1992 أوقعت أكثر من ألفي قتيل.

منظمو الاحتجاج كانوا يأملون مشاركة 300 ألف متظاهر في مظاهرة أيودها وفي مدينتين هنديتين أخريين.

الشرطة نشرت الآلاف من عناصرها لتأمين المظاهر التي توافد عليها الهندوس بالقطارات والحافلات.

المتظاهرون رفعوا لافتات عملاقة ظهرت فيها صور تدمير المسجد، في حين دعا خطباء قوميون من الهندوس البرلمان إلى تبني قانون يجيز بناء معبد هندوسي في الموقع.

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