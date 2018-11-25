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سياسة

شاهد| صحفيون تونسيون: ابن سلمان "قاتل" ونرفض زيارته

25/11/2018

قال صحفيون تونسيون إنهم يرفضون الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلادهم بعد فضيحة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل
  • صحفيون قالوا للجزيرة مباشر إنهم ينظرون إلى ولي العهد السعودي باعتباره قاتلا عمد إلى اغتيال خاشقجي لإسكات الآراء الحرة.
  • اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن جولة ولي العهد السعودي ترمي إلى "تبييض سجله الدامي".
  • أعربت النقابة في رسالة وجهتها الجمعة، إلى رئاسة بلادها ونشرتها عبر موقعها الرسمي، عن رفضها "القاطع" لزيارة مرتقبة، الثلاثاء، لولي العهد السعودي، إلى تونس.
  • قالت النقابة في رسالتها، إن ابن سلمان بدأ جولةً الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم ببلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، لعلّ آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
  • تلاقي زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى تونس، رفضًا من أطياف مختلفة بين محامين وناشطين بالمجتمع المدني وصحفيين.
مأزق سعودي
  • تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
  • قدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومن أصدر الأمر بقتله.
المصدر : الجزيرة مباشر
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