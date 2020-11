رئيس تشاد في إسرائيل لأول مرة

وصل رئيس تشاد إدريس ديبي، إلى إسرائيل، الأحد، في أول زيارة لرئيس تشادي منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 1972.

التفاصيل:

Israel warmly welcomes H.E. Idriss Deby, President of the Republic of #Chad, upon the beginning of his historic visit to Israel! 🇮🇱🇹🇩 pic.twitter.com/8CRnkGHLe5

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 25, 2018