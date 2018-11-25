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رئيس تشاد في إسرائيل لأول مرة

رئيس تشاد يصل إسرائيل
رئيس تشاد يصل إسرائيل
25/11/2018

وصل رئيس تشاد إدريس ديبي، إلى إسرائيل، الأحد، في أول زيارة لرئيس تشادي منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 1972.

التفاصيل:
  • صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر "رحبت بحرارة برئيس تشاد في زيارته التاريخية".

 

  • بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إن الزيارة "تأتي بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية".
  • وكالة رويترز نقلت عن مصدر في حكومة تشاد إن الزيارة "ستركز على الأمن".
  • المصدر أضاف أن إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسلاح والعتاد هذا العام لمساعدته في محاربة متمردين في الشمال.
  • في يوليو/ تموز 2016، استضاف رئيس تشاد إدريس ديبي، مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية وقتها دوري جولد، لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية.
  • جولد قال للإذاعة الإسرائيلية، الأحد، إن مضيفيه في تشاد قالوا له إنهم قطعوا العلاقات مع إسرائيل قبل 44 عاما تحت ضغط من ليبيا وإن هذا السبب زال بالإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
  • تحاول حكومة إسرائيل التواصل مع الدول الإفريقية، التي أعلنت قطع علاقتها بينها وبين إسرائيل بعد حرب عام 1967.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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