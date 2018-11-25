ذا هيل: الكونغرس قد يفرض عقوبات على السعودية قبل نهاية العام

نقلت صحيفة ذا هيل، الأحد، عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أنها تتوقع أن يقدم مسؤولان رفيعان في إدارة الرئيس دونالد ترمب إحاطة إلى مجلس الشيوخ بشأن السعودية هذا الأسبوع.
التفاصيل حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية:
- هذه الإحاطة قد تحدد ما إذا كان مجلس الشيوخ سوف يفرض عقوبات على المملكة أم حظراً على صفقات السلاح قبل نهاية العام.
- موضوع الإحاطة هو الحرب في اليمن، لكن دور السلطات السعودية في قتل جمال خاشقجي سيجري بحثه أيضاً,
- مصادر بالكونغرس نقلت أنه من المرجح أن يقدم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع ماتيس الإحاطة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ.
- صحيفة ذي هيل نسبت إلى مصدر آخر قوله إن ّ من غير المؤكد أن تُـفرض عقوبات قبل نهاية العام، لكن ملف السعودية لم يغلق بعد.
خلفيات:
- نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على السعودية ومنع صفقات السلاح معها بسبب الحرب في اليمن، وتورط مسؤولين سعوديين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
- السعودية تقود حربا في اليمن منذ 2015 ضد جماعة الحوثي لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحكم، سببت الحرب في مقتل آلاف المدنيين.
- الأمم المتحدة حذرت أن الحرب في اليمن قد تخلف أسوأ مجاعة في التاريخ الحديث.
- ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه اتهامات بالأمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، وفقا لتقييم وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" كشفت عن فحواه وسائل إعلام أمريكية.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن تقييم المخابرات الأمريكية لا يذكر أن ولي العهد السعودي هو من قام بجريمة قتل خاشقجي.
- نواب في الكونغرس قالوا إن ترمب كذب حول معلومات المخابرات بشأن قتل خاشقجي، موضحين أن الكونغرس سيحقق في علاقة ترمب بالسعودية.
- صحيفة "حريت" التركية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لديها تسجيل لمكالمة هاتفية يأمر فيها ولي العهد السعودي بإسكات جمال خاشقجي.