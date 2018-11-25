ذا هيل: الكونغرس قد يفرض عقوبات على السعودية قبل نهاية العام

نقلت صحيفة ذا هيل، الأحد، عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أنها تتوقع أن يقدم مسؤولان رفيعان في إدارة الرئيس دونالد ترمب إحاطة إلى مجلس الشيوخ بشأن السعودية هذا الأسبوع.

التفاصيل حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية:

هذه الإحاطة قد تحدد ما إذا كان مجلس الشيوخ سوف يفرض عقوبات على المملكة أم حظراً على صفقات السلاح قبل نهاية العام.

موضوع الإحاطة هو الحرب في اليمن، لكن دور السلطات السعودية في قتل جمال خاشقجي سيجري بحثه أيضاً,

مصادر بالكونغرس نقلت أنه من المرجح أن يقدم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع ماتيس الإحاطة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ.

صحيفة ذي هيل نسبت إلى مصدر آخر قوله إن ّ من غير المؤكد أن تُـفرض عقوبات قبل نهاية العام، لكن ملف السعودية لم يغلق بعد.

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