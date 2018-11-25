حكم نهائي بإعدام 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

التفاصيل:

من أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاما).

خلفيات: