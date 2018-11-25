حكم نهائي بإعدام 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري
25/11/2018
أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
التفاصيل:
من أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاما).
خلفيات:
في 22 من يوليو/تموز 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة بإعدام 28 شخصا منهم (15حضوريا)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوفٍ.
المحكمة قضت آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهما، منهم 15 بالمؤبد (25 عاما)، و8 بالسجن 15 عاما و15 بالسجن 10 سنوات.
عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 من مايو/أيار 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.
هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.
وفق تعديلات حديثة للقانون المصري، فأمام المدان درجة واحدة للطعن على الحكم، حيث تتصدى محكمة النقض لموضوع القضية ويكون حكمها باتا ونهائيا.
من أبرز الصادر بحقهم أحكام الإعدام غيابيا، السياسي محمد جمال حشمت عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيى موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة.
فيما يتعلق بالأحكام الغيابية، ففي حال القبض على المتهمين تتم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنائيات التي أصدرت الحكم الأول.
النائب العام الراحل (64 عاما) قتل إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو / حزيران 2015، وآنذاك نفت جماعة الإخوان، وحركة حماس في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة.
حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" كانت قد أعلنت حينها في صفحة منسوبة لها في موقع فيسبوك مسؤوليتها عن العملية.