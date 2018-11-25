تزايد أعداد المنسحبين من مهرجان ثقافي بالإمارات تضامنا مع هيدجيز

انسحبت كاتبة بريطانية شهيرة من مهرجان الإمارات للآداب بدبي احتجاجا على حكم صادر ضد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز بتهمة التجسس، وبعد تواتر انسحاب مؤلفين آخرين من المهرجان.

وذكرت صحيفة " صنداي تايمز " البريطانية الأحد عن بيان لمؤسسة ماري روبنسون للتغيرات المناخية أن السيدة روبنسون، وهي الرئيس السابق والمؤسس للمنظمة المعنية بالتغيرات المناخية، لن تشارك في مهرجان " الإمارات للآداب" الذي يرعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي،" طالما ظل الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز قابعا في السجون الإماراتية".

تفاصيل ما جاء في صنداي تايمز:

كان من المقرر أن تشارك السيدة روبنسون في المهرجان بمحاضرة عامة يوم 2 مارس/ آذار المقبل للترويج لكتابها الجديد "عدالة المناخ – الأمل، المرونة والنضال من أجل مستقبل مستدام".

تذاكر محاضرة روبنسون كان سيتم ترويجها اعتبارا من يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولا تزال ضمن عروض المهرجان على موقعه على شبكة الإنترنت.

انسحب العديد من المؤلفين البريطانيين من المشاركة في المهرجان احتجاجا على الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضد هيدجز، من بينهم سابين دورانت والمؤلف البريطاني المعروف فرانك غاردنر الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

المؤرخ البريطاني المعروف أنتوني بيفور ناشد المؤلفين والكتاب البريطانيين مقاطعة المهرجان الذي ترعاه طيران الإمارات عقب صدور حكم بالسجن المؤبد ضد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس.

بيفور صاحب رواية "ستالينغراد" التي تعد من بين أكثر الكتب مبيعا في بريطانيا، قال في الأسبوع الماضي "من زاوية الحريات الأكاديمية، يعد الحكم علي هيدجز أمرا مروعا، لأن مثل هذا الحكم الشنيع (السجن المؤبد) يمكن أن يكون تمريره بناء على اتهامات ملفقة"، ودعا لإظهار الاحتجاج على الحكم بمقاطعة الفعاليات التي ترعاها سلطات الإمارات مثل المهرجان الأدبي لطيران الإمارات في دبي.

وفقا للصحيفة البريطانية، فإن أطروحة الماجستير الخاصة بهيدجيز تناولت الإنفاق العسكري في دولة الإمارات، كما أنه يعمل كمستشار سياسي وأمني في منطقة الخليج.

عانى هيدجيز خلال فترة احتجازه قبل المحاكمة من السجن في زنزانة انفرادية لأكثر من ستة أشهر كاملة، وكشفت زوجته النقاب عن تقديمها التماسا للرأفة، وأعلنت السلطات الإماراتية أنها تنظر حاليا في هذا الالتماس.

الباحث البريطاني ماثيو هيدجيز وزوجته

ما هو مهرجان طيران الإمارات للآداب؟

وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان يُعدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة.

بدأ المهرجان دورته الأولى عام 2009 باستضافة 65 كاتباً، وفي عام 2018 استضاف المهرجان 180 كاتباً من أكثر من 50 بلداً.

يوفر المهرجان فرصة لمواطني دولة الإمارات، والمقيمين، والزوار، للالتقاء بأشهر الكتاب، والمشاركة في الحوارات الأدبية، والاستماع إلى القراءات المبدعة، والمشاركة في ورش العمل، والاشتراك في العديد من المسابقات، لرفد الثقافة، وتعزيز التعليم، ونشر قيم الحوار البنّاء، وتشجيع المطالعة.

تقام الدورة القادمة من المهرجان في الفترة ما بين 1 – 9 مارس/آذار 2019 برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية طيران الإمارات وبالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

تنظم المهرجان مؤسسة الإمارات للآداب التي تأسست عام 2013.

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