بلومبرغ: مصير محمد بن سلمان لا يزال حديث المدينة في الرياض

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال حديث المدينة في الرياض، وإنه من الصعب تحديد رؤية كبار أعضاء الأسرة السعودية حول مصير الأمير.

تفاصيل تقرير بلومبرغ:

لا يزال هناك الكثير الأشياء المجهولة في هذه القضية، فمصير القائد الشاب لا يزال حديث المدينة في الرياض.

يوجد سؤالان مطروحان الآن في حوارات السعوديين والدبلوماسيين والأجانب، هل يمكن أن يبقى ابن سلمان وليا لعهد الملك سلمان؟

السؤال الثاني: إذا لم يحدث، فما مصير ما يسميه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها؟

من الصعب تحديد كيف يرى كبار أعضاء الأسرة الحاكمة وقادة القبائل والأجهزة الأمنية الأمير بعد سلسلة أكاذيبه في الخارج وقمعه لمنتقديه في الداخل.

قد تكون هناك تداعيات لتهميش ابن سلمان لأمراء منافسين له أثناء محاولته إحكام قبضته على السلطة.

الحكم بإعدام 5 من 11 متهما بقتل خاشقجي يمكن أن يفقد الأجهزة الأمنية ثقتها في ابن سلمان.

قد يكون لدى تركيا أدلة على تورط الأمير محمد بشكل مباشر في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، ما سيشعل غضب خصومه في أمريكا وأوربا.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقضي وقتا أطول مع والده وبشكل لافت منذ الإدانات الدولية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقوم بحماية الأمير محمد، وتجنب مرارا إلقاء اللوم عليه في مقتل خاشجقي.

ترمب أشاد بالمملكة العربية السعودية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

يوجد أشخاص أقوياء في صف ابن سلمان، الذي يمكن أن ينجو من التداعيات الناجمة عن مقتل خاشقجي الوحشي.

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