اتفاق مصري سوداني على تسيير دوريات حدودية لمكافحة الإرهاب

اتفقت مصر والسودان، الأحد، على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما "لمكافحة الإرهاب" والهجرة غير الشرعية، بعد شهر من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.

وقال وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على "تشكيل قوات مشتركة قريبا لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة وتسيير دوريات مشتركة على الحدود".

جاء ذلك خلال مباحثات بين بن عوف ونظيره المصري، محمد زكي، في الخرطوم، حسب تصريحات لرئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف.

تصريحات عبد المعروف:

المباحثات كانت مثمرة وبناءة للغاية، واتفق الطرفان وتواثقا على استدامة العلاقات في كافة المستويات، والتعاون المشترك، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعاون العسكري.

الطرفان اتفقا أيضًا على إقامة مشروعات مشتركة للقوات الرئيسية في البلدين، وتوسيع الدورات التدريبية للضباط وضباط الصف، وزيادة عدد الفرص في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية.

عبد المعروف: "تم الاتفاق على تعاون استخباري وأمني في كل الملفات والمجالات، وإقامة مشروعات استخباراتية تدريبية في البلدين بالتناوب، والتنسيق المستمر في كل الملفات التي تهم المنطقة والإقليم".

الجارتان اتفقتا أيضًا على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع بالتناوب في البلدين، واجتماع سنوي لرؤساء الأركان أيضًا، واجتماع على مستوى رؤساء الاستخبارات العسكرية في البلدين كل ستة أشهر.

البلدان اتفقا على عقد اجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، ولضباط الاتصال في المستوى الأدنى من البلدين كل ستة أشهر أيضًا.

تم التأمين على وجود ضباط اتصال في مدينتي وادي حلفا (شمالي السودان) وأسوان (جنوبي مصر)، لمراقبة التفلتات والتجاوزات التي تحدث على الحدود".

عبد المعروف: "ما يحيط بالمنطقة الآن من مخاطر وتهديدات وتغيرات كثيرة يتطلب بعدا أمنيا واستراتيجيا ويتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا".

تعاون اقتصادي:

على الجانب الاقتصادي، قال، رئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على "إنشاء مشروعات شراكة عبر المؤسسات المعنية بالأمور الخدمية والاستثمار، وإتاحة الفرص للجانب المصري بإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني، وصناعة الطرق، والصناعات الدوائية".

عبد المعروف أعرب عن أمله أن تؤدي زيارة وزير الدفاع المصري إلى "واقع ملموس للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجيش المصري تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب".

خلفية: