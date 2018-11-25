اتفاق مصري سوداني على تسيير دوريات حدودية لمكافحة الإرهاب

اتفقت مصر والسودان، الأحد، على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما "لمكافحة الإرهاب" والهجرة غير الشرعية، بعد شهر من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.
وقال وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على "تشكيل قوات مشتركة قريبا لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة وتسيير دوريات مشتركة على الحدود".
جاء ذلك خلال مباحثات بين بن عوف ونظيره المصري، محمد زكي، في الخرطوم، حسب تصريحات لرئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف.
تصريحات عبد المعروف:
- المباحثات كانت مثمرة وبناءة للغاية، واتفق الطرفان وتواثقا على استدامة العلاقات في كافة المستويات، والتعاون المشترك، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعاون العسكري.
- الطرفان اتفقا أيضًا على إقامة مشروعات مشتركة للقوات الرئيسية في البلدين، وتوسيع الدورات التدريبية للضباط وضباط الصف، وزيادة عدد الفرص في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية.
- عبد المعروف: "تم الاتفاق على تعاون استخباري وأمني في كل الملفات والمجالات، وإقامة مشروعات استخباراتية تدريبية في البلدين بالتناوب، والتنسيق المستمر في كل الملفات التي تهم المنطقة والإقليم".
- الجارتان اتفقتا أيضًا على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع بالتناوب في البلدين، واجتماع سنوي لرؤساء الأركان أيضًا، واجتماع على مستوى رؤساء الاستخبارات العسكرية في البلدين كل ستة أشهر.
- البلدان اتفقا على عقد اجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، ولضباط الاتصال في المستوى الأدنى من البلدين كل ستة أشهر أيضًا.
- تم التأمين على وجود ضباط اتصال في مدينتي وادي حلفا (شمالي السودان) وأسوان (جنوبي مصر)، لمراقبة التفلتات والتجاوزات التي تحدث على الحدود".
- عبد المعروف: "ما يحيط بالمنطقة الآن من مخاطر وتهديدات وتغيرات كثيرة يتطلب بعدا أمنيا واستراتيجيا ويتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا".
تعاون اقتصادي:
- على الجانب الاقتصادي، قال، رئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على "إنشاء مشروعات شراكة عبر المؤسسات المعنية بالأمور الخدمية والاستثمار، وإتاحة الفرص للجانب المصري بإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني، وصناعة الطرق، والصناعات الدوائية".
- عبد المعروف أعرب عن أمله أن تؤدي زيارة وزير الدفاع المصري إلى "واقع ملموس للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجيش المصري تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب".
خلفية:
- تمر العلاقات بين مصر والسودان، منذ فترة، بحالة من الهدوء مقرونةً بزيارات متبادلة على مستويات متعددة، في مقدمتها رئيسا البلدين.
- مرارًا، شهدت العلاقات بين الجارتين توترات؛ جراء تباينات في قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.
- تمتد حدود البلدين بطول أكثر من ألفي كيلومتر في منطقة صحراوية شاسعة ومقفرة يقع جزء منها في إقليم دارفور السوداني المضطرب منذ العام 2003.
- تنشط على حدود البلدين عمليات تهريب البشر خصوصا اللاجئين السوريين والسلاح، فيما يتشارك كل من البلدين حدودا مع ليبيا المضطربة.
- شابت علاقات البلدين فتورا إثر الاطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
- لجأ إلى السودان عدد من مناهضي الانقلاب العسكري منذ عام 2013 هربا من بطش النظام العسكري الحاكم.
- في عام 2015، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير جهات استخبارية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور بمدرعات بعد هجوم شنه مسلحون هنا.
- تحسنت علاقة البلدين لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في احتفال في القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر.
- في يوليو/ تموز الماضي، حرّر الجيش السوداني خمسة جنود مصريين كانت خطفتهم مجموعة مسلحة داخل ليبيا. وقالت مصادر أمنية سودانية إن الجنود خطفوا بينما كانوا عند الحدود المصرية الليبية واقتيدوا إلى جنوب ليبيا، في حين أكد الجيش المصري أنهم كانوا في عداد دورية فقد أثرها.
- مطلع الشهر الجاري، زار البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبرفقته 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقا.
- إثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي دام 17 شهرا.