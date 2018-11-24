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مجتهد: تعزيزات أمنية في الديوان الملكي بعد سفر ابن سلمان

أول زيارة خارجية لمحمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي كانت لأبو ظبي
أول زيارة خارجية لمحمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي كانت لأبو ظبي
24/11/2018

قال المغرد السعودي الشهير مجتهد إن مرافقين أمنيين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان يفترض أن يسافروا معه عادوا من المطار إلى القصر، ضمن إجراءات أمنية إضافية في الديون الملكي.

التفاصيل حسب المغرد مجتهد:
  • عدد كبير ممن كان ينبغي أن يلتحق بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وعادوا للمرابطة في الديوان.
  • استدعي آخرون من بيوتهم إلى الديوان في منتصف الليل.
  • المرافقون الأمنيون الذين أعيدوا من المطار تم إبلاغهم أنهم سيظلون لحماية الملك والديوان.
  • المرافقون العائدون قيل لهم إنه تم تدبير البديل من شركات عالمية لحماية ولي العهد.
  • انضمام 20 جيب قتالية مجهزة بمدفع 50 ملم ومناظير ليلية وأشعة تحت حمراء وزعت بين الديوان وقصر العوجا للآليات الموجودة.
  • تم تشديد الرقابة على قصر الأمير أحمد بن عبد العزيز.

ابن سلمان ومقتل خاشقجي:
  • يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجولة خارج المملكة، هي الأولى له منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • يواجه ولي العهد السعودي اتهامات بالأمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، وفقا لتقييم وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" كشفت عن فحواه وسائل إعلام أمريكية.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن تقييم المخابرات الأمريكية لا يذكر أن ولي العهد السعودي هو من قام بجريمة قتل خاشقجي.
  • نواب في الكونغرس قالوا إن ترمب كذب حول معلومات المخابرات بشأن قتل خاشقجي، موضحين أن الكونغرس سيحقق في علاقة ترمب بالسعودية.
  • صحيفة "حريت" التركية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لديها تسجيل لمكالمة هاتفية يأمر فيها ولي العهد السعودي بإسكات جمال خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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