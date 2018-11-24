مجتهد: تعزيزات أمنية في الديوان الملكي بعد سفر ابن سلمان

قال المغرد السعودي الشهير مجتهد إن مرافقين أمنيين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان يفترض أن يسافروا معه عادوا من المطار إلى القصر، ضمن إجراءات أمنية إضافية في الديون الملكي.

التفاصيل حسب المغرد مجتهد:

عدد كبير ممن كان ينبغي أن يلتحق بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وعادوا للمرابطة في الديوان.

استدعي آخرون من بيوتهم إلى الديوان في منتصف الليل.

المرافقون الأمنيون الذين أعيدوا من المطار تم إبلاغهم أنهم سيظلون لحماية الملك والديوان.

المرافقون العائدون قيل لهم إنه تم تدبير البديل من شركات عالمية لحماية ولي العهد.

انضمام 20 جيب قتالية مجهزة بمدفع 50 ملم ومناظير ليلية وأشعة تحت حمراء وزعت بين الديوان وقصر العوجا للآليات الموجودة.

تم تشديد الرقابة على قصر الأمير أحمد بن عبد العزيز.

تحديث ١

20 جيب قتالية مجهزة بمدفع 50 ملم ومناظير ليلية وأشعة تحت حمراء وزعت بين الديوان وقصر العوجا

المرافقون الأمنيون الذين أعيدوا من المطار قيل لهم تبقون لحماية الملك والديوان وقد دبرنا بديلا لحماية ولي العهد من شركات عالمية

مرابطة الديوان والقصر100%

تشديد الرقابة على قصر أحمد — مجتهد (@mujtahidd) November 24, 2018

التفاصيل حتى الآن:

عدد كبير ممن كان ينبغي أن يلتحق بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وأعيدوا للمرابطة في الديوان

كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل

إضافة لتحركات أمنية وآليات قرب الديوان

هل هو إجراء ضد تحركات ضد ابن سلمان؟

أو له تفسير آخر؟

لم تتضح الصورة بعد — مجتهد (@mujtahidd) November 23, 2018

ابن سلمان ومقتل خاشقجي: