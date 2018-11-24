صحف مصرية تحذف خبرا عن شيخ الأزهر.. ما علاقة السيسي؟

قامت الصحف المصرية وبشكل مفاجئ بحذف خبر عن يتحدث عن توافد الآلاف من مؤيدي شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى مسقط رأس الأخير بمحافظة الأقصر لدعمه في معركته مع المنكرين للسنة النبوية.

صحيفة المصري اليوم نشرت الخبر على صفحتها الأولى في عددها الورقي

ما القصة؟

صحيفة المصري اليوم الخاصة نشرت السبت على الصفحة الأولى من نسختها الورقية خبرا عن توافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر استجابة لدعوة ائتلاف القبائل بهدف دعم شيخ الأزهر.

الصحيفة قالت إن محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية، الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر، رفض دعوات القبائل لتنظيم مظاهرة داعمة للأزهر.

الصحيفة قامت بحذف الخبر من على موقعها الإلكتروني بعد ساعات من نشره، لكن الخبر ظل على موقع العدد الورقي للصحيفة.

صحيفة الشروق الخاصة نشرت أيضا خبرا بعنون: "الآلاف يصلون بساحة «الطيب» تأييدا لشيخ الأزهر في معركته مع المنكرين للسنة النبوية".

الصحيفة قامت أيضا بإزالة الخبر من على موقعها الإلكتروني، لكن الخبر ظل على حسابها على موقع تويتر.

#الشروق| الآلاف يصلون بساحة «الطيب» تأييدا لشيخ الأزهر فى معركته مع المنكرين للسنة النبوية التفاصيل https://t.co/QLM0rItc4M pic.twitter.com/ABB3ULKvcp — Shorouk News (@Shorouk_News) November 23, 2018

صحيفتا المصري اليوم والشروق قامتا بحذف الخبر من على مواقعهم الإلكترونية

وكان سجال قد دار على الهواء مباشر أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول منكري السنة.

سجال على الهواء بين الطيب والسيسي: