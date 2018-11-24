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سياسة|مصر

صحف مصرية تحذف خبرا عن شيخ الأزهر.. ما علاقة السيسي؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
24/11/2018

قامت الصحف المصرية وبشكل مفاجئ بحذف خبر عن يتحدث عن توافد الآلاف من مؤيدي شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى مسقط رأس الأخير بمحافظة الأقصر لدعمه في معركته مع المنكرين للسنة النبوية.

صحيفة المصري اليوم نشرت الخبر على صفحتها الأولى في عددها الورقي

 

ما القصة؟
  • صحيفة المصري اليوم الخاصة نشرت السبت على الصفحة الأولى من نسختها الورقية خبرا عن توافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر استجابة لدعوة ائتلاف القبائل بهدف دعم شيخ الأزهر.
  • الصحيفة قالت إن محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية، الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر، رفض دعوات القبائل لتنظيم مظاهرة داعمة للأزهر.
  • الصحيفة قامت بحذف الخبر من على موقعها الإلكتروني بعد ساعات من نشره، لكن الخبر ظل على موقع العدد الورقي للصحيفة.
  • صحيفة الشروق الخاصة نشرت أيضا خبرا بعنون: "الآلاف يصلون بساحة «الطيب» تأييدا لشيخ الأزهر في معركته مع المنكرين للسنة النبوية".
  • الصحيفة قامت أيضا بإزالة الخبر من على موقعها الإلكتروني، لكن الخبر ظل على حسابها على موقع تويتر.

صحيفتا المصري اليوم والشروق قامتا بحذف الخبر من على مواقعهم الإلكترونية

وكان سجال قد دار على الهواء مباشر أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول منكري السنة.

سجال على الهواء بين الطيب والسيسي:
  • شيخ الأزهر هاجم صيحات التشكيك في قيمة السنة النبوية، وهاجم الدعوات المطالبة باستبعاد السنة من دائرة التشريع والأحكام.
  • الطيب ذكر رد أحد منكري السنة عن كيفية تحديد تفاصيل الصلاة إذا لم يوضحها القرآن، فقال إن "كيفية أداء الصلاة أمر متروك لرئيس الدولة ويحدده بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان".
  • الطيب علق على رد منكري السنة قائلا: "لكم أن تتخيلوا وضع الصلاة في مثل هذه الدعوات".
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما إن انتهى من كلمته المكتوبة، التي ألقاها بعد كلمة الطيب، حتى بدأ يرد قائلا إن كلام شيخ الأزهر دفعه للحديث، ومضيفا "أرجو ألا يفهم أحد كلامي على أنه إساءة إلى أي أحد".
  • السيسي قال إن الإشكالية ليست في إنكار السنة وإنما المشكلة في القراءة الخاطئة لأصول الدين.
  • السيسي تساءل: "من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟ ما هي سمعة المسلمين في العالم الآن؟"

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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