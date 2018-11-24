شاهد| فهمي هويدي: السعودية والإمارات أنفقتا المليارات لتخريب الربيع العربي

قال المفكر والكاتب الصحفي المصري البارز فهمي هويدي إن السعودية والإمارات أنفقتا المليارات وبذلتا جهودا هائلة لنسف الربيع العربي.
تصريحات هويدي جاءت خلال كلمة ضمن مؤتمر مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان، والتي قال فيها إن البلدين مازالتا حتى الآن تدفعان المليارات لهدم ثورات الربيع العربي.
أبرز تصريحات هويدي:
- المال والإعلام الإماراتي والسعودي بذلا جهودًا هائلة لنسف الربيع العربي وتحويله إلى الخراب العربي.
- لماذا تعرض الإمارات على الرئيس التونسي السبسي 10 مليارات دولار بشكل شخصي لفك الارتباط مع حركة النهضة؟
- مليارات مازالت تدفع حتى هذه اللحظة لهدم الربيع العربي.
- الخليج يدفع مليارات الدولارات لشراء نفوذ داخل مؤسسات الأمريكية.
- لا توجد ثورة جياع في مصر. المجتمع مليء بالغضب ولا يجد قوى سياسة تساعده.
- أزمتنا في تشخيص الأزمة والمعركة الحقيقية ضد الديمقراطية وليست ضد الإخوان.
- مصر جُردت من كل حصونها، الاستبداد هو المشكلة الحقيقية وموضوع الإخوان هامشي.
- تم تدمير كافة مؤسسات المجتمع المدني ولا توجد في مصر الآن مؤسسة أهلية مستقلة.
- المصالحة يجب أن تكون في مصر أولا بين السلطة والمجتمع وليس مع الإخوان.
- في ظل غياب حرية الإعلام بمصر أصبحت تُقلب كل الحقائق.
- هناك احتكار للسلطة في مصر بتأييد من محيط دولي.
- النخب السياسية في مصر كانت تختلف حول إقامة دولة مدنية أو دينية ولم تتحدث عن الدولة الديمقراطية.
- الأزمة في مصر بدأت منذ العام 1952 حيث تم حل الأحزاب وليس بعد ثورة يناير 2011.
- المشكلة ليست في علاقة النظام بالإخوان وإنما في علاقة النظام بالديمقراطية.
- السلطة منذ عام 1952 شرعت في تفكيك المجتمع المدني بمصر.
- جمال عبد الناصر أرسى أسس هدم الديمقراطية في مصر والعالم العربي كله، رغم إنجازاته في مجالات أخرى.
- سار السادات ومبارك على نهج عبد المناصر في إضعاف المجتمع وتقوية الاستبداد.