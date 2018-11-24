شاهد| فهمي هويدي: السعودية والإمارات أنفقتا المليارات لتخريب الربيع العربي

قال المفكر والكاتب الصحفي المصري البارز فهمي هويدي إن السعودية والإمارات أنفقتا المليارات وبذلتا جهودا هائلة لنسف الربيع العربي.

تصريحات هويدي جاءت خلال كلمة ضمن مؤتمر مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان، والتي قال فيها إن البلدين مازالتا حتى الآن تدفعان المليارات لهدم ثورات الربيع العربي.

أبرز تصريحات هويدي: