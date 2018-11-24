شاهد: صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في الشانزليزيه

استخدمت الشرطة الفرنسية في باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد ارتفاع رسوم الوقود في الأسبوع الثاني لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".
التفاصيل:
- آلاف المحتجين ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجمعوا في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة باريس وحاولوا الوصول إلى قصر الإليزيه القريب، لكن الشرطة منعتهم فاشتبكوا معها.
- المحتجون أضرموا النار في مقطورة انفجرت في الشارع الشانزليزيه وحاول رجل الهجوم على رجال الإطفاء لكن بعض المتظاهرين سيطروا عليه ومنعوه من القيام بذلك.
- في شارع قريب، أطلقت الشرطة كرات مطاطية للسيطرة على المتظاهرين.
- محتجون رددوا النشيد الوطني ولوحوا بعلم البلاد بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "ماكرون، استقالة" و"ماكرون، لص".
- الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس وفي احتجاجات في أنحاء أخرى من البلاد.
- وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اتهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتأجيج الاحتجاجات في العاصمة.
- الوزير قال: "اليمين المتطرف محتشد ويقيم حواجز في الشانزليزيه. الشرطة تحقق تقدما في تحييدهم ودفعهم للتراجع".
- لوبان ردت على الوزير في تغريدة على تويتر بالقول إنها تساءلت عن سبب عدم السماح بالاحتجاج في المنطقة وأضافت: "السيد كاستانير يستغل هذا لاستهدافي. هذا أمر وضيع ومضلل".
- المحتجون يعارضون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على السولار والبنزين.
- ماكرون والحكومة قالوا إن الهدف من الضرائب والرسوم هو تشجيع الناس على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررا للبيئة.
- بالتزامن مع فرض الضريبة، قدمت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.
- لأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون سترات صفراء، يتعين على جميع سائقي المركبات في فرنسا الاحتفاظ بها في سياراتهم، طرقا سريعة في أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول إلى مستودعات وقود ومراكز تسوق وبعض المصانع.
- قبل أسبوع، شارك نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات السترات الصفراء في عموم البلاد، مما تسبب في تراجع الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35%.
- رغم دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة ريونيون في المحيط الهندي، حيث أُضرمت النار في سيارات.
- حركة "السترات الصفراء"، والتي لا توجد لها قيادة، بدأت كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود لكنها توسعت بعد ذلك للاحتجاج على ملفات أخرى من بينها تقلص في قدرة الأسر على الإنفاق في عهد حكومة ماكرون التي تولت السلطة منذ 18 شهرا.
- منذ أن تولى ماكرون الرئاسة، شهدت فرنسا مظاهرات في الشوارع وأخرى نظمتها نقابات عمالية ضد تغييرات نفذها في قوانين العمل وضد هيكلة الشركة المشغلة للسكك الحديدية التي كانت تعاني من ديون ضخمة.
- خصوم ماكرون يعتبرون أنه "رئيس الأغنياء" بسبب إلغائه لضريبة الثروة.
- شعبية الرئيس ماكرون، 40 عاما، انخفضت لتصل إلى نحود 20% فقط.