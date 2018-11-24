شاهد: صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في الشانزليزيه

استخدمت الشرطة الفرنسية في باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد ارتفاع رسوم الوقود في الأسبوع الثاني لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

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