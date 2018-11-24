شاهد: الفيصل يشكك في مصداقية "سي آي إيه" بشأن مقتل خاشقجي

شكك الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل في تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية يتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الأمير تركي الفيصل قال إنه لا يمكن الاعتماد على المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في الوصول لنتائج موثوق بها.

أهم تصريحات الفيصل:

السي.آي.إيه ليست لديها بالضرورة أعلى معايير الصحة والدقة في تقييم المواقف. الأمثلة على ذلك متعددة.

أنا لا أعتبره (التقرير الاستخباري الأمريكي) وحيا إلهيا ولا أمرا يقينيا من الإنجيل ولا آيات قرآنية (لا يمكن المساس بها).

هذه المنظمات الاستخباراتية نفسها ليس بالضرورة أن تكون دقيقة كما ينبغي.

وفقا لتاريخهم الخاص بتقييمهم للجهود السابقة، للتذكير فقط، استند غزو العراق إلى تقديرات استخبارية مزعومة من المؤسسة نفسها التي أنتجت هذا التقييم الخاطئ بشكل ملحوظ حول الحادث.

كان هذا من أوضح التقييمات الخاطئة وغير الدقيقة التي أدت لحرب على نطاق كامل تسببت في مقتل الآلاف.

لا أرى سببا لعدم تقديم سي.آي.إيه للمحاكمة في الولايات المتحدة. هذا ردي على تقييمهم لمن يقع عليه الذنب ومن لا تقع عليه مسؤولية ومن فعل ماذا في القنصلية في إسطنبول.

اعتقد أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب كان يعبر عما يشعر بأنه في مصلحة الولايات المتحدة.

لقد أكد على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في نفس البيان وكيف كانت السعودية مفيدة في الكثير من الحالات – ليس فقط النفط. لقد ذكر محاربة الإرهاب وجهود السلام والعديد من الأشياء الأخرى التي تعاون فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على مر السنين.

لذا لم يكن بيان دعم بسبب النفط فقط، بل اعتراف من رئيس الولايات المتحدة بأهمية المملكة في العالم اليوم.

حسناً، لا أعتقد أنها (سمعة المملكة) تشوهت كثيرا.. لقد تم إنجاز العمل وأعتقد أنه يمكن رؤية فوائده.. الحقيقة أن هذا التشويه أتى على سمعة المملكة وغيرها من القضايا ويجب أن نتحمل ذلك.. هذا شيء يجب أن نواجهه ونحن نواجهه.

بشأن اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين، أعتقد أن المملكة ستستمر في لعب دور.. سواء انخرط القادة في تلك القمة بحرارة مع ولي العهد أم لا، فإنني أعتقد أنهم جميعا يدركون أن المملكة كدولة والملك سلمان وولي العهد هم أشخاص يتعين عليهم التعامل معهم.

تركي الفيصل:

أحد كبار الأمراء في الأسرة الحاكمة في السعودية، وهو نجل الملك فيصل ثاني ملوك المملكة بعد الملك عبد العزيز.

شغل الفيصل مناصب هامة في المملكة، وكان رئيسا للمخابرات العامة منذ 1979 إلى 2001، واستقال قبل أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

أصبح الفيصل سفيرا لبلاده في لندن في الفترة من 2003 حتى 2005، ثم عين سفيرا لبلاده في واشنطن حتى 2006.

عمل الصحفي جمال خاشقجي مستشارا للأمير تركي الفيصل خلال عمله في واشنطن.

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