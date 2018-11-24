شاهد| الرئيس الإيراني: مستعدون للدفاع عن السعودية دون مقابل

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت عن استعداد بلاده للدفاع عن السعودية من دون أي مقابل، كما يفعل الرئيس الأمريكي الذي يعامل السعودية بشكل مهين على حد قوله.

أبرز تصريحات روحاني:

خلال كلمته في مؤتمر دولي للوحدة الإسلامية بطهران بثها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة قال الرئيس الإيراني: أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم للاتحاد ضد الولايات المتحدة بدلا من "بسط السجاجيد الحمراء للمجرمين".

الرضوخ للغرب الذي تتزعمه أمريكا خيانة لديننا، وضد الأجيال القادمة في هذه المنطقة".

لدينا اختيار بين أن نبسط السجاجيد الحمراء للمجرمين أو أن نقف بقوة في وجه الظلم ونظل مؤمنين بنبينا وقرآننا وإسلامنا".

نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودي في مواجهة الإرهاب والعدوان والقوى العظمي… ولا نطلب 450 مليار دولار مقابل ذلك".

اعطيتم لأمريكا 450 مليار دولار هدية لكي توفر الأمن لكم، و110 مليارات دولار اشتريتم بها أسلحة لكي توفروا أمنا لكم، والشخص الذي نهب منكم تلك الأموال قال نحن سنحلب تلك البقرة الحلوب.

تعليقا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال روحاني: "نحن متأثرون ومتأسفون جدا، لم نكن نريد أن يقوم مسلم بمثل هذه الجريمة، هذه وصمة عار لكل المسلمين".

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