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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: إطلاق نار في مركز تسوق أمريكي يثير الذعر

سيارات الشرطة أمام مركز التسوق عقب إطلاق النار
سيارات الشرطة أمام مركز التسوق عقب إطلاق النار
24/11/2018

أصيب رجل في إطلاق نار وقع خلال شجار في مركز تسوق مزدحم في نيوجيرزي في يوم الخصومات المعروف بـ"الجمعة الأسود" أو "بلاك فرايدي"، مما أثار الذعر في أكثر أيام التسوق ازدحاما في العام.

التفاصيل:

https://twitter.com/WorldLatin/status/1066159343500959744?ref_src=twsrc%5Etfw

  • لم تتضح بعد أسباب إطلاق النار لأن الجريح يرفض التعاون، لكن إطلاق النار تسبب في إخلاء مركز "جيرزي غاردنز" فيما هرعت الشرطة إلى المكان.    
  • تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس أظهرت المتسوقين وهم يختبئون فيما طُلب من آخرين "الانحناء". وكتب البعض على تويتر أنهم ظنوا أنهم يتعرضون لهجوم مسلح.
  • وسائل إعلام محلية ذكرت أن 25 ألف متسوق توافدوا إلى ذلك المركز في يوم الخصومات (بلاك فرايداي).  
  • اللفتنانت تود كيلي من دائرة شرطة اليزابيث قال لوكالة فرانس برس "إنها حادثة معزولة".  
  • كيلي أضاف "أصيب رجل في معصمه في رواق بمركز التسوق جيرزي غاردنز… لم نقم بتوقيف مشتبه به والضحية لا يتعاون في تحديد هوية المشتبه به. مركز التسوق يخضع لحماية وتم إخلاؤه في هذه المرحلة".  
  • غالبا ما تتسبب خلافات بين المتسوقين الباحثين عن خصومات في يوم "الجمعة الأسود" بأعمال عنف. وقتل 11 أمريكياً وجرح 116 آخرين منذ 2016 في مثل هذا اليوم، بحسب موقع الكتروني مختص.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي
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