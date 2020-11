شاهد: إطلاق نار في مركز تسوق أمريكي يثير الذعر

أصيب رجل في إطلاق نار وقع خلال شجار في مركز تسوق مزدحم في نيوجيرزي في يوم الخصومات المعروف بـ"الجمعة الأسود" أو "بلاك فرايدي"، مما أثار الذعر في أكثر أيام التسوق ازدحاما في العام.

التفاصيل:

https://twitter.com/WorldLatin/status/1066159343500959744?ref_src=twsrc%5Etfw

(Elizabeth, NJ) Report of Shots Fired in Mall — Developing: The Mills at Jersey Gardens mall was evacuated after reports of shots fired. Follow here: https://t.co/qBZ7RsTFoq. #CitizenApp #ProtectTheWorld pic.twitter.com/SIMvhwkSbX

— Citizen New Jersey (@CitizenAppNJ) November 24, 2018