سيناتور أمريكي: ترمب كذب حول معلومات المخابرات بشأن قتل خاشقجي
24/11/2018
قال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كذب بخصوص المعلومات التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية، حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وخلال إجابته على سؤال في حوار على قناة (سي إن إن) أمس حول اعتقاده بكذب ترمب، بخصوص معلومات المخابرات الأمريكية، قال ريد:" نعم، فالمخابرات وصلت إلى نتيجة تفيد بارتباط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل مباشر بجريمة خاشقجي.
السيناتور ريد، أكد ما ذكرته الصحف الأمريكية بشأن توصل (سي أي أيه) إلى نتيجة بأن محمد بن سلمان، هو من أعطى أمر قتل خاشقجي، وأن هذا استند إلى حقائق وتحليلات، موضحا أنه ليس من الصواب الاعتقاد بأنها لم تصل إلى نتيجة.
جاك ريد، لفت إلى أن ترمب، فكّر بالمصالح المالية فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يبدو كأنه أسير السعوديين.
الرئيس الأمريكي قال في تصريح للصحفيين- الخميس حول تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي خلصت فيها إلى أن محمد بن سلمان، من أمر بقتل خاشقجي" إن لديهم شبهات، لكنهم لم يتوصلوا لأي نتيجة حتمية".
مخاوف أمريكية حول النووي السعودي:
من جانب آخر، تناولت صحيفة (نيويورك تايمز) الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، وقالت في خبر أسندته إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين "الاستخبارات الأمريكية، كانت تحاول حل لغز آخر قبل السؤال عن علاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجريمة خاشقجي، فهل يُعِدُّ الأمير الأرضية لنفسه من أجل صنع قنبلة ذرية؟.
الخبر، كان قد أشار إلى أن قيمة الاتفاق النووي الذي تتواصل المحادثات بشأنه منذ مدة طويلة بين البلدين، قد تكون 80 مليار دولار.
المسؤولون الأمريكيون والسعوديون يقولون إن السعودية تصر على إنتاج وقودها النووي الخاص بها في وقت تستطيع فيه الشراء من الخارج وبسعر أرخص بكثير، وهذا يولّد مخاوف لدى واشنطن من إمكانية تحويل السعوديين للوقود النووي إلى مشروع سلاح.
تطرق الخبر إلى تصريحات ولي العهد السعودي، التي ذكر فيها أن السعودية ستتخذ الرد اللازم بأقرب وقت في حال طورت إيران قنبلة نووية.
استطردت الصحيفة: "وعليه أوضح مسؤولون سعوديون أن بلدهم سيرفض الاتفاق إذا كان يمنح الإذن لمراقبي الأمم المتحدة بمعاينة المنشآت، وهو ما أدى لزيادة المخاوف".
الصحيفة شددت على أن إدارة ترمب لم تنشر معلومات حول المرحلة التي وصل إليها الاتفاق، وأن هذا الوضع فتح الطريق أمام السؤال بشكل كبير عن مصداقية السعودية التي تقدم تصريحات متناقضة باستمرار حول جريمة خاشقجي، وذكر أن بعض السياسيين الذين يدعمون الاتفاق غيروا رأيهم بعد الجريمة.
السعودية تواجه أزمة دولية كبيرة على خلفية قتل جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
الرياض قدمت روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان جثته.