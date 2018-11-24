سيناتور أمريكي: ترمب كذب حول معلومات المخابرات بشأن قتل خاشقجي

قال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كذب بخصوص المعلومات التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية، حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال إجابته على سؤال في حوار على قناة (سي إن إن) أمس حول اعتقاده بكذب ترمب، بخصوص معلومات المخابرات الأمريكية، قال ريد:" نعم، فالمخابرات وصلت إلى نتيجة تفيد بارتباط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل مباشر بجريمة خاشقجي.

السيناتور ريد، أكد ما ذكرته الصحف الأمريكية بشأن توصل (سي أي أيه) إلى نتيجة بأن محمد بن سلمان، هو من أعطى أمر قتل خاشقجي، وأن هذا استند إلى حقائق وتحليلات، موضحا أنه ليس من الصواب الاعتقاد بأنها لم تصل إلى نتيجة.

جاك ريد، لفت إلى أن ترمب، فكّر بالمصالح المالية فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يبدو كأنه أسير السعوديين.

الرئيس الأمريكي قال في تصريح للصحفيين- الخميس حول تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي خلصت فيها إلى أن محمد بن سلمان، من أمر بقتل خاشقجي" إن لديهم شبهات، لكنهم لم يتوصلوا لأي نتيجة حتمية".

ريد: الرئيس الأمريكي يبدو كأنه أسير السعوديين

مخاوف أمريكية حول النووي السعودي:

من جانب آخر، تناولت صحيفة (نيويورك تايمز) الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، وقالت في خبر أسندته إلى مسؤولين سعوديين وأمريكيين "الاستخبارات الأمريكية، كانت تحاول حل لغز آخر قبل السؤال عن علاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجريمة خاشقجي، فهل يُعِدُّ الأمير الأرضية لنفسه من أجل صنع قنبلة ذرية؟.