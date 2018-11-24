ترمب ينفي استياءه من منوتشين.. ويلجأ للقضاء لحظر خدمة المتحولين جنسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إنه "سعيد وفخور للغاية" بأداء وزير الخزانة ستيفن منوتشين بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس عبر عن استيائه من منوتشين.

كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) ذكرت أن ترمب يلوم منوتشين على تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مستمر.

وقالت الصحيفة إن ترمب يشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل المكاسب الاقتصادية قبل مسعاه لإعادة انتخابه في 2020.

الصحيفة نقلت عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن ترمب عبّر أيضا عن استيائه من منوتشين بسبب اضطرابات سوق الأسهم وتشكك وزير الخزانة في الإجراءات التجارية التي اتخذها البيت الأبيض ضد الصين.

ترمب قال على تويتر:" الأخبار الكاذبة تحب أن تكتب قصصا على النقيض، نقلا عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، لكنها ليست حقيقية".

ترمب: "سعيد وفخور للغاية" بأداء وزير الخزانة ستيفن منوتشين

خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي:

من ناحية أخرى أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في أن تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة على الفور حكما بشأن الحظر الذي فرضه على خدمة المتحوّلين جنسيا في صفوف الجيش.

مسعى الرئيس الأمريكي، أثار مخاوف بشأن الإجراءات القضائية وفزع منظمات حقوق الإنسان التي تسعى إلى ضمان المساواة.

المحاكم الأدنى، حكمت حتى الآن بشكل كبير ضد ترمب، حيث جمدت خطته، وقبلت الحجج بأن الحظر مبني على التمييز وليس على الفعالية العسكرية.

يطالب المحامي العام نويل فرانسيسكو المحكمة العليا بدمج ثلاث قضايا في المحاكم الأدنى والبت فيها في فترة ولايتها الحالية، وفقا لوثائق قدمت للمحكمة أمس، وعادة لا تنظر المحكمة العليا في القضايا إلا بعد أن تنظرها المحاكم الأدنى في السلطة القضائية.

تأتي الخطوة التي اتخذتها الإدارة في نفس الأسبوع الذي دخل فيه ترمب في حرب كلامية مع رئيس المحكمة جون روبرتس، ومن النادر جداً أن يوبخ رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ويبدو أن أن الرئيس الأمريكي ترمب، غاضب من الأحكام الصادرة ضده من قبل المحاكم الدنيا واتهم القضاة بتعريض الأمن القومي للخطر.

خلال حملته الرئاسية لعام 2016، تعهد ترمب بأن يكون حليفًا لمجتمع "السحاقيات والشواذ وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا"، لكنه كشف منذ ذلك الحين عن العديد من السياسات ضد هذا المجتمع، بما في ذلك الإعلان عن حظر خدمة الأشخاص المتحولين جنسياً في الجيش.

أعقب الإعلان عن الحظر في مارس /آذار سياسة رسمية بعد أن خلص وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن إلى أن الأشخاص الذين يعانون من خلل في النوع "يشكلون خطرا كبيرا على الفعالية العسكرية..".

منظمة الرئيس الخيرية في قفص الاتهام:

وفي قصة أخرى للرئيس دونالد ترمب مع القضاء الأمريكي، رفضت قاضية بولاية نيويورك، أمس طلب الرئيس الأمريكي وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.