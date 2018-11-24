تركيا تنتقد نشر أمريكا نقاط مراقبة على الحدود السورية

انتقدت تركيا بحدة، اليوم، إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سوريا تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.
وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات (للأناضول) أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.
أبرز ما جاء في حديث الوزير التركي:
- إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مرارا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا.
- أعربنا عن احتمال تشكل موقف سلبي كبير في بلادنا حيال نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأمريكيين، واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساع لحماية "الإرهاربيين".
- الوزير التركي أشار إلى أنه بحث مع رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، مسألة إنشاء واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي بكندا.
خلفيات:
- الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الجيش الأمريكي سيقيم نقاط مراقبة على امتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا، لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا والتركيز على تنظيم الدولة.
- وزير الدفاع الأمريكي، قال للصحفيين في البنتاغون، إن بلاده تشيد أبراج مراقبة في مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا.
- بحسب ماتيس، فإن الهدف هو التأكد من أن قوات سوريا الديموقراطية- تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف- لن تنسحب من المعركة ضد تنظيم الدولة و"لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية".
- ماتيس قال إن مراكز المراقبة هذه "ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلا ونهارا ليعرف الأتراك أين هي بالضبط" لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون الوثيق مع تركيا".
- وزير الدفاع أوضح للصحفيين أن تلك المواقع لن تتطلب إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى هناك، وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن لديها نحو 2000 جندي في سوريا.
- منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
- سعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سوريا الديموقراطية وأنقرة.
- دائما ما تشكو الولايات المتحدة من أن التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعرقل في بعض الأحيان إحراز تقدم في القتال ضد تنظيم الدولة.