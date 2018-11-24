البث الحي
سياسة

تركيا تنتقد نشر أمريكا نقاط مراقبة على الحدود السورية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
24/11/2018

انتقدت تركيا بحدة، اليوم، إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سوريا تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.

وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات (للأناضول) أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

أبرز ما جاء في حديث الوزير التركي:
  • إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مرارا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا.
  • أعربنا عن احتمال تشكل موقف سلبي كبير في بلادنا حيال نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأمريكيين، واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساع لحماية "الإرهاربيين".
  • الوزير التركي أشار إلى أنه بحث مع رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، مسألة إنشاء واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي بكندا.
خلفيات:
  • الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الجيش الأمريكي سيقيم نقاط مراقبة على امتداد أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا، لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا والتركيز على تنظيم الدولة.
  • وزير الدفاع الأمريكي، قال للصحفيين في البنتاغون، إن بلاده تشيد أبراج مراقبة في مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا.
  • بحسب ماتيس، فإن الهدف هو التأكد من أن قوات سوريا الديموقراطية- تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف- لن تنسحب من المعركة ضد تنظيم الدولة و"لنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية".
  • ماتيس قال إن مراكز المراقبة هذه "ستكون مواقع ظاهرة بوضوح ليلا ونهارا ليعرف الأتراك أين هي بالضبط" لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون الوثيق مع تركيا".
  • وزير الدفاع أوضح للصحفيين أن تلك المواقع لن تتطلب إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى هناك، وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن لديها نحو 2000 جندي في سوريا.
  • منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.
  • سعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات سوريا الديموقراطية وأنقرة.
  • دائما ما تشكو الولايات المتحدة من أن التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعرقل في بعض الأحيان إحراز تقدم في القتال ضد تنظيم الدولة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ترشيح نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)