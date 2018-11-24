تركيا تنتقد نشر أمريكا نقاط مراقبة على الحدود السورية

انتقدت تركيا بحدة، اليوم، إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سوريا تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.

وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات (للأناضول) أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

أبرز ما جاء في حديث الوزير التركي:

إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مرارا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا.

أعربنا عن احتمال تشكل موقف سلبي كبير في بلادنا حيال نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأمريكيين، واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساع لحماية "الإرهاربيين".

الوزير التركي أشار إلى أنه بحث مع رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، مسألة إنشاء واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي بكندا.

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