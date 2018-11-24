ترقب في الهند مع دعوة هندوس للاستيلاء على مسجد تاريخي

تسود حالة من الترقب في الهند تحسبا لتجمع عشرات آلاف الرهبان والزعماء الدينيين الهندوس لحث الحكومة على بناء معبد هندوسي جديد على أطلال مسجد تاريخي يعود للقرن السادس عشر.

التفاصيل:

التجمع الهندوسي سينظم بمدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال الهند، ويُتوقع أن يشارك فيه حوالي 100 ألف من القيادات الدينية الهندوسية، أي أكثر من عدد سكان المنطقة، ويهدف التجمع إلى المطالبة بسن تشريع يسمح بإقامة معبد جديد في موقع مسجد بابري التاريخي.

من المقرر تنظيم احتجاج أكبر يشارك فيه 500 ألف شخص في نيودلهي الشهر المقبل.

التحركات تأتي مع اقتراب الانتخابات العامة التي ينبغي أن تجرى بحلول مايو/أيار.

ترتفع مؤخرا أصوات قيادات في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكيانات تابعة له لمطالبة الحكومة بإصدار تشريع يمهد الطريق أمام بناء معبد هندوسي جديد في موقع مسجد بابري الذي بُني عام 1528.

تأمل السلطات ألا يؤجج التجمع الديني المرتقب غدا الأحد التوتر بين الهندوس والمسلمين.

ستطلق السلطات الهندية عملية أمنية كبيرة في المنطقة التي تضم أطلال مسجد بابري الذي يعود تاريخه للقرن السادس عشر في مدينة أيوديا تحسبا للتجمع الهندوسي.

قال فيفك تريباثي، المتحدث باسم شرطة الولاية، إن السلطات ستنشر أكثر من 900 آخرين من أفراد الشرطة وعدد كبير من الجنود ينتمي بعضهم للقوات الخاصة لتأمين الحدث المرتقب غدا، كما ستنشر طائرات مسيرة مجهزة بكاميرات ستراقب التجمع الهندوسي.

موقف الحكومة الهندية:

لزم رئيس الوزراء ناريندرا مودي الصمت إلى حد كبير فيما يتعلق بهذه المسألة ولم ترد حكومته على طلب للتعليق على الأمر، غير أن أصوات قيادات الحزب الكبرى مثل رئيسه أميت شاه تعلو باطّراد في المطالبة بإقامة معبد جديد في الموقع.

يعد رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا من الهندوس المتشددين.

في وقت سابق من الشهر الجاري نظم رئيس أديتياناث احتفالا كبيرا في أيوديا بمناسبة عيد الأنوار ديوالي وهو من المناسبات الرئيسية عند الهندوس.

أديتياناث نجح كذلك في تغيير اسم المقاطعة التي تقع فيها المدينة من فايزأباد إلى أيوديا. ووعدت حكومته ببناء تمثال يبلغ ارتفاعه 201 متر للإله رام يشرف على الموقع المتنازع عليه من مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا.

قلق إسلامي:

قال ظفارياب جيلاني، أمين مجلس القوانين الشخصية للمسلمين في عموم الهند، إن كثيرا من المسلمين في أيوديا يشعرون بالقلق على أمنهم خلال التجمع الديني الهندوسي في المدينة.

أحمد أوضح أنه يرغب في إعادة بناء المسجد في الموقع ويقول إن الحزب الحاكم يثير المشاكل في إطار الدعاية الانتخابية. ويضيف: "يريدون أصوات من يمكن التأثير عليهم بسهولة في أمور تخص العقيدة".

قال عارف محمد، الذي يبيع لحم الضأن والدواجن في متجر على بعد سبعة كيلومترات من موقع المسجد، إنه يرغب في نهاية قريبة لهذا النزاع، معتبرا أن استمرار التوترات تعود بالبلاد إلى الوراء.

محمد أوضح أن عشرات يتجمعون في السادس من ديسمبر/كانون الأول كل عام في فناء بيت زعيم الطائفة أحمد لإحياء ذكرى هدم المسجد.

تدرس حكومة أوتار براديش توسيع نطاق حظر مفروض على اللحوم في المدينة ليشمل مساحة أكبر كثيرا تنفيذا لمطالب القيادات الدينية الهندوسية.

ولايات عديدة يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا وسعت نطاق حظر على تجارة الأبقار المقدسة في الديانة الهندوسية وزادت التمويل المخصص لحظائر الأبقار التي تنقل إليها الأبقار المصادرة من التجار المسلمين.

رغم هذا، ينفي الحزب الحاكم انحيازه ضد المسلمين لكنه يقول إنه يعارض منح ميزة غير عادلة لأية طائفة.

قضية المسجد ولحوم الأبقار من بين القضايا التي يوجه فيها الاتهام للحزب الحاكم باستغلال الانقسامات الدينية، فقد بدأت الحكومة، على سبيل المثال، ترحيل لاجئين من الروهينغيا المسلمين، لكنها تريد تيسير حصول طالبي اللجوء من الهندوس على الجنسية.

عنف هندوسي: